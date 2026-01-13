  • Delo d.o.o.
UGIBANJA ŽE OD DECEMBRA

Se bodo Oasis pridružili bondijadi?

Noel Gallagher meni, da bi morali pri filmih o Jamesu Bondu sodelovati britanski, in ne ameriški glasbeniki.
Noel Gallagher je na omrežju X namignil, da bi znali Oasis spisati bondovsko glasbo. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
Noel Gallagher je na omrežju X namignil, da bi znali Oasis spisati bondovsko glasbo. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
R. D.
 13. 1. 2026 | 15:44
1:57
A+A-

Kitarist in pevec Noel Gallagher je v nedavnem pogovoru za Talksport še podžgal govorice, da bi lahko britanska rock skupina Oasis prispevala naslovno pesem za prihodnji film o Jamesu Bondu. »Absolutno, to bi bila velika čast,« je dejal in pojasnil, da s producenti franšize ni bil v stikih, da pa bi se takoj odzval, če bi se mu ponudila priložnost. Dodal je, da bi morali po njegovem pri bondijadah sodelovati britanski, in ne ameriški glasbeniki. O Oasis so se v povezavi z novim Bondom pojavila ugibanja decembra, ko je Liam Gallagher na omrežju X enemu od oboževalcev zapisal: »Dogaja se … To bo najboljša bondovska skladba vseh časov.«

Zadnje tri naslovne balade, ki so jih ustvarili Adele, Sam Smith in Billie Eilish, so dobile oskarja.

Med britanskimi ustvarjalci, podpisanimi pod naslovne skladbe filmov o Jamesu Bondu, najdemo denimo Johna Barryja in Shirley Bassey, Toma Jonesa, Paula McCartneyja, Lulu, Duran Duran, Adele in Sama Smitha, se je pa franšiza brez zadržkov ozirala tudi čez Atlantik. Ni zanemarljivo, da so zadnje tri naslovne balade, ki so jih ustvarili Adele, Sam Smith in Billie Eilish, dobile oskarja, ameriški izvajalci pa so pogosto povezani s prodorom skladbe na svetovne glasbene lestvice in dosegom širšega občinstva. Gallagherjevi komentarji so pomembni tudi zato, ker je lani spomladi ustvarjalni nadzor nad franšizo prevzel ameriški Amazon MGM Studios, novi igralec za vlogo 007 pa še ni uradno potrjen. Vprašanje, v katero smer in v kakšne kontekste se bo nagnila prihodnja bondijada, ki naj bi jo režiral kanadski režiser, scenarist in producent Denis Villeneuve, je zato še kako pomembno.

James Bond glasba film Oasis
