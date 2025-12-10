Še ena država napovedala bojkot Evrovizije

Islandska javna televizija RUV je napovedala, da prihodnje leto na Dunaju ne bo sodelovala na tekmovanju za pesem Evrovizije, ker bo na njem smel sodelovati Izrael. Bojkot Evrovizije so že prejšnji četrtek napovedale Slovenija, Španija, Nizozemska in Irska.

Poljska javna televizija TVP pa je danes potrdila, da se bo udeležila Evrovizije na Dunaju. V minulih mesecih je več držav napovedalo bojkot tekmovanja, če bo Evropska radiodifuzna zveza (EBU) dovolila sodelovanje Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije, kljub temu da se država sooča z očitki, da je na območju Gaze izvajala genocid. Nemčija pa je po drugi strani zagrozila, da se tekmovanja ne bo udeležila, če Izrael ne bo smel sodelovati.

Prejšnji četrtek je bilo pričakovati, da bodo članice EBU glasovale o sodelovanju Izraela, a do tega glasovanja na koncu sploh ni prišlo. Članice so zgolj potrdile predlog nove ureditve tekmovanja, ki naj bi zaščitil integriteto Evrovizije.