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Predstavitvena informacija  |   TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
FOTO: GOLD TV

FOTO: GOLD TV

FOTO: GOLD TV

FOTO: GOLD TV

FOTO: GOLD TV

FOTO: GOLD TV

FOTO: GOLD TV

FOTO: GOLD TV

FOTO: GOLD TV

FOTO: GOLD TV

FOTO: GOLD TV

FOTO: GOLD TV

FOTO: GOLD TV

FOTO: GOLD TV

FOTO: GOLD TV
FOTO: GOLD TV
FOTO: GOLD TV
FOTO: GOLD TV
FOTO: GOLD TV
FOTO: GOLD TV
FOTO: GOLD TV
Promo Slovenske novice
 1. 7. 2026 | 13:34
4:21
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GOLD TV lahko spremljate prek vse ponudnikov internet televizije in sicer:
Telekom na 20 - Telemach na 21 - T 2 na 13 - A1 na 21 ter Total TV na 21"

Zapri oči in poslušaj. Slišiš tisto ritmično, brezskrbno žvižganje, ki odmeva nekje iz ozadja tvojega spomina? Slišiš škripanje pedalov na starem kolesu in zvok valov, ki se lenobno lomijo ob obalo?

Če začutiš tisto drobno, sladko-grenko stiskanje v prsih, veš, kje si. Nazaj si v času, ko so bila poletja neskončna. Ko je bilo vse vesolje ujeto med jutranjim skokom v morje in večerno vrnitvijo domov, ko so se prižgale prve ulične svetilke.

Kdaj smo sploh dovolili, da je ta svet izginil?

Diagnoza našega časa: povezani z vsemi, a sami.

Priznaj si. Danes živimo v svetu, kjer imamo vse, a nam nenehno nekaj polzi med prsti. Imamo tisoč prijateljev na omrežjih, a kdaj si nazadnje sedel na rob pločnika in se z nekom pogovarjal do trde teme – brez pogleda na telefon?
Imamo popolne fotografije plaž, a smo pozabili, kako je preprosto biti tam. Brez filtra. Brez potrebe, da to komu dokažemo.


Naše življenje je postalo razdrobljeno na obvestila, všečke in nenehen hrup. Naši otroci namesto resničnih avantur lovijo algoritme. Izgubili smo tisto svobodo, ko je bila največja skrb, ali bo prijatelj prišel pod okno in zažvižgal tvoj znak.
In ravno zato, ker globoko v sebi vsi čutimo to praznino, nas kultna serija Modro poletje ne le gane – ampak nas zdravi.

Zakaj smo vsi hoteli biti del te bande? Spomni se jih. Niso bili popolni modeli s tisočimi sledilci. Bili so ti. Bil si Javi ali Pancho, ujet med ponosom in prvo, nerodno ljubeznijo do Bee. Bila si Desi, ki je iskala svoje mesto pod soncem, ali pa si bil Piraña in Tito – tista čista, nefiltrirana otroška trmoglavost in radovednost, ki ne pozna strahu.

FOTO: GOLD TV
FOTO: GOLD TV
In potem je bil tu on. Chanquete. Stari mornar z obrazom, ki so ga izklesali veter, sol in življenje. Njegova barka La Dorada ni bila le les na kopnem – bila je varno zavetišče.

V svetu, ki je že takrat drvel proti napačnim vrednotam in odtujenosti, je bil Chanquete sidro. Bil je dedek, ki smo si ga vsi želeli. Tisti, ki te ne obsoja, ko narediš neumnost, ampak ti ponudi roko, te posluša in nauči, da je življenje lepo ravno zato, ker ni vedno preprosto. Priznaj, še danes te stisne pri srcu, ko se spomniš tistega usodnega trenutka, ko je utihnila njegova harmonika. Takrat nismo jokali le za starim mornarjem. Jokali smo, ker smo začutili, da se z njim poslavlja tudi del našega lastnega otroštva.
 

To ni nostalgija. To je vrnitev domov. Ko se kolesa te nepozabne bande znova zavrtijo, to ni le vrnitev starega televizijskega programa. To je psihološki ponovni zagon, ki ga nujno potrebujemo.

Gold TV na naše zaslone ne prinaša le serije. Prinaša protistrup za sodobni kaos. Ponuja nam tistih nekaj ur tedensko, ko lahko upočasnimo ritem. Ko se lahko usedemo z družino – brez telefonov v rokah – in skupaj zadihamo. Da starejšim vrnemo spoštovanje, ki si ga zaslužijo, otrokom pa pokažemo, da so najlepše avanture tiste, ki pustijo kraste na kolenih, ne pa utrujenih oči od zaslonov.

Povabilo, ki ga ne smeš preslišati

Modro poletje prihaja na GOLD TV. To ni napovednik za gledanje televizije. To je povabilo, da si povrneš del duše. Da znova začutiš vonj po borovcih, toploto poletnega večera in tisto svobodo, ki jo še vedno nosiš nekje globoko v sebi.

Odpri vrata spominom. Tvoja banda na kolesih te že čaka.

Naročnik oglasne vsebine je GOLD TV

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