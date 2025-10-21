Še nikoli na filmskem platnu: Andrina posnela prvi celovečerec o avstrijskih partizanih (FOTO)

V Globasnici in okoliških gozdovih na avstrijskem Koroškem so začeli snemati celovečerni igrani film Mila/Marija režiserke in scenaristke Andrine Mračnikar, ki tematizira zgodovino odpora koroških Slovencev proti nacistični diktaturi. Gre za prvi celovečerni film s tematiko odporniškega gibanja v Avstriji med drugo svetovno vojno.

Kraj dogajanja je vas na avstrijskem Koroškem, čas pa leto 1943. 19-letna Mila se skupaj z bratom Hanzijem pridruži partizanom, ki se v zavetju gozdov bojujejo proti nacistom. Mila kmalu prevzame vodenje odporniške enote in se znajde pred odločitvami o življenju in smrti. Ko se po osvoboditvi vrne domov in želi začeti novo življenje, se znova znajde pred vprašanjem odpora ali prilagoditve, so film opisali pri Slovenskem filmskem centru (SFC). Snemanje bo po mestih, krajih, vaseh in gozdovih na avstrijskem Koroškem in v Sloveniji potekalo do sredine novembra.

»Gre tudi za osebno pomemben projekt, saj je zgodba koroških Slovencev in protifašističnega odpora del moje družinske zgodovine. Želim ustvarjati filme z jasno držo, ki zastavljajo pomembna vprašanja in so hkrati čustveno močni, formalno dosledni ter pogumni,« so besede Mračnikarjeve povzeli pri SFC.

Gre tudi za osebno pomemben projekt, pravi Andrina Mračnikar. FOTO: Jože Suhadolnik

Marko Mandić bo zaigral očeta. FOTO: Dejan Javornik

Film bo predvidoma v prihodnjem letu prikazan v kinematografih v obeh državah. Simbolična fotografija. FOTO: Gorodenkoff/Getty Images

Film nastaja v koprodukciji slovenske produkcijske hiše Vertigo in njenih producentov Danijela Hočevarja in Katje Lenarčič, produkcijske hiše Amour Fou iz Avstrije ter njenih producentov Alexandra Dumreicher-Ivanceanuja in Bady Minck ter Indigo View iz Grčije s producentko Joano Davi.

Slovenska producenta sta ob prvi klapi povedala, da ne gre le za intimno zgodbo mlade ženske, ki je v težkih razmerah postavljena pred nemogoče odločitve, ampak film tudi v zgodovinskem kontekstu ohranja pomemben del kolektivnega spomina: »V luči današnjih razmer, ko po svetu znova naraščata nestrpnost in moč avtoritete, glasovi manjšine pa se vse pogosteje znajdejo pod pritiskom, je film dragocen opomnik svobode, solidarnosti ter osebnega in državljanskega poguma.«

Avstrijska producenta sta dodala, da osvetljuje pomemben del zgodovine avstrijske Koroške, Avstrije, Slovenije in Evrope ter trdovraten odpor tisoče žensk in moških proti nacističnemu režimu. »Po letu 1938, ko je Hitler prevzel oblast v Avstriji, so se diskriminacija in deportacije številnih slovenskih družin drastično povečale. Hkrati so avstrijski partizani in partizanke organizirali močan odpor, vendar njihova zgodba, ki je zgodba borcev za svobodo in med katerimi je bilo veliko žensk, še nikoli ni bila prikazana na filmskem platnu. Film Mila/Marija bo njihovo zgodbo tako predstavil avstrijskemu, slovenskemu in mednarodnemu občinstvu,« sta zapisala.

Želim ustvarjati filme z jasno držo, ki zastavljajo pomembna vprašanja in so hkrati čustveno močni.

V glavni vlogi Mile nastopa slovenska igralka Doroteja Nadrah, njenega brata Hanzija igra avstrijski pevec ter gledališki in filmski igralec Oskar Haag, v vlogi očeta nastopa Marko Mandić, kot Milina mati pa nastopi avstrijska pevka in igralka bosanskega rodu Edita Malovčić. V vlogi Lenarta nastopa slovenski igralec mlajše generacije Petja Labović, kot Stane pa glavne vloge zaokroža hrvaški zvezdnik Leon Lučev.

Film nastaja v koprodukciji z RTV Slovenija in avstrijsko javno televizijo ÖRF ter v sodelovanju s Filmskim studiem Viba film.

Sodelujejo še dramaturga Barbara Albert in Jürgen Karasek, direktor fotografije Georg Weiss, snemalec zvoka Aljaž Lukan, scenograf Miha Knific, kostumografinja Sandra Žigová, oblikovalka maske Michaela Payer, skladatelj Tomaž Grom, montažerka Karina Ressler in oblikovalec zvoka Julij Zornik.