KONCERT

Se Tinkara Kovač vrača tja, kjer se je vse začelo

S svojo zasedbo bo nastopila v Orto baru.
Tinkara Kovač bo nnastopila z zasedbo: Julija Lorien (klarinet, kitara, vokal), Janez Skaza (kitare, vokal), Paolo Muscovi (bobni), Giovanni Toffoloni (basovska kitara), Samo Jezovšek (klaviature).
N. Č.
 17. 3. 2026 | 15:10
Ljubljana bo 12. aprila dihala z glasbo. V okviru OrtoFesta na oder Orto Bara prihaja Tinkara Kovač z bendom, koncert pa obljublja prav posebno noto – pogled nazaj in hkrati korak naprej v njeni skoraj 30-letni karieri.

Večer bo zgrajen okoli njenih največjih uspešnic, a ne le kot nostalgičen sprehod skozi čas. Gre za nekakšen poklon začetkom, ko je bila prav dvorana Orto Bara eno izmed njenih stalnih glasbenih zatočišč. Tam je redno nastopala in ustvarjala stik z občinstvom, ki jo spremlja še danes.

Tinkara Kovač že dolga leta velja za eno ključnih imen slovenske glasbe. Primorska glasbenica, ki združuje petje, flavto in avtorsko ustvarjanje, je prepričala s prepoznavnim glasom, izrazito odrsko energijo in virtuoznostjo. Njena pot jo je vodila na številne festivale doma in v tujini, sodelovala pa je tudi z glasbenimi velikani, kot so Ian Anderson, Robert Plant, Paul Millns in Massimo Bubola.

Tokrat ne bo ostalo le pri preverjenih uspešnicah. Tinkara bo predstavila tudi izbor skladb s prihajajočega albuma sodelovanj, ki ga napoveduje za jesen. Ob tem pa se že spogleduje tudi z novim samostojnim rockovskim projektom, s katerim simbolično zaokrožuje tri desetletja glasbenega ustvarjanja.

Na odru jo bo spremljala mednarodna zasedba vrhunskih glasbenikov iz Slovenije in Italije, ki bodo njenim skladbam nadeli nekoliko bolj sofisticirano, rockovsko preobleko. Zvok bo tako ostal zvest njenim koreninam, hkrati pa ponujal svež, energičen izraz.

Več iz teme

koncertOrto barTinkara KovačglasbaKino Šiška
ZADNJE NOVICE
16:22
Novice  |  Kronika  |  Doma
UDARCI

Na Dečkovi cesti v Celju hud pretep, ena oseba huje poškodovana

Policisti o dveh osebah zbirajo obvestila.
17. 3. 2026 | 16:22
16:15
Lifestyle  |  Stil
TEST

Huawei matepad 12 X papermatte: odlična tablica za risanje in pisanje

Tablica ponuja sliko brez odsevov in občutek pisanja po papirju; zmogljivi procesor, dolgoživa baterija, dobra magnetna tipkovnica in novo pisalo.
Staš Ivanc17. 3. 2026 | 16:15
15:52
Novice  |  Slovenija
VLADA NA OBISKU

Revolucija v URI Soča, nova robotska roka napoveduje prihodnost rehabilitacije (FOTO)

V URI Soča so pridobili robotsko roko za napredno izdelavo medicinskih pripomočkov.
17. 3. 2026 | 15:52
15:43
Novice  |  Svet
DRŽAVI ZMANJKUJE GORIVA

Trump razmišlja o zavzetju Kube: »Z njo lahko naredim, kar hočem«

Ameriški predsednik je že večkrat zatrdil, da je kubanski režim na robu propada.
17. 3. 2026 | 15:43
15:39
Bulvar  |  Domači trači
PODKAST REALITY CHECK

Strokovnjak iz Poroke na prvi pogled: »Neodvisne ženske so pri moških vedno manj zaželene, sploh če so sami nesamozavestni« (VIDEO)

V prvem delu šeste epizode Reality Checka sta se Anja in Timotej dotaknila vizualno in čustveno najbolj raznolikega para letošnje Poroke na prvi pogled - Jane in Petra.
17. 3. 2026 | 15:39
15:15
Bulvar  |  Glasba in film
NARODNOZABAVNA GLASBA

Crklani se zavedajo korenin

Mladi glasbeniki si želijo pustiti pečat v narodnozabavni glasbi. Znanim skladbam vdahnejo del lastne ustvarjalnosti.
Mojca Marot17. 3. 2026 | 15:15

