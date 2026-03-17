Se Tinkara Kovač vrača tja, kjer se je vse začelo

Ljubljana bo 12. aprila dihala z glasbo. V okviru OrtoFesta na oder Orto Bara prihaja Tinkara Kovač z bendom, koncert pa obljublja prav posebno noto – pogled nazaj in hkrati korak naprej v njeni skoraj 30-letni karieri.

Večer bo zgrajen okoli njenih največjih uspešnic, a ne le kot nostalgičen sprehod skozi čas. Gre za nekakšen poklon začetkom, ko je bila prav dvorana Orto Bara eno izmed njenih stalnih glasbenih zatočišč. Tam je redno nastopala in ustvarjala stik z občinstvom, ki jo spremlja še danes.

Tinkara Kovač že dolga leta velja za eno ključnih imen slovenske glasbe. Primorska glasbenica, ki združuje petje, flavto in avtorsko ustvarjanje, je prepričala s prepoznavnim glasom, izrazito odrsko energijo in virtuoznostjo. Njena pot jo je vodila na številne festivale doma in v tujini, sodelovala pa je tudi z glasbenimi velikani, kot so Ian Anderson, Robert Plant, Paul Millns in Massimo Bubola.

Tokrat ne bo ostalo le pri preverjenih uspešnicah. Tinkara bo predstavila tudi izbor skladb s prihajajočega albuma sodelovanj, ki ga napoveduje za jesen. Ob tem pa se že spogleduje tudi z novim samostojnim rockovskim projektom, s katerim simbolično zaokrožuje tri desetletja glasbenega ustvarjanja.

Na odru jo bo spremljala mednarodna zasedba vrhunskih glasbenikov iz Slovenije in Italije, ki bodo njenim skladbam nadeli nekoliko bolj sofisticirano, rockovsko preobleko. Zvok bo tako ostal zvest njenim koreninam, hkrati pa ponujal svež, energičen izraz.