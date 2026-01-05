  • Delo d.o.o.
V KINODVORANAH

Sedmi del filmske franšize Krik: v kina se vrača kričanje

Letos bo na ogled že sedmi del filmske franšize Krik. Na platna prihajata Odiseja in glasbena biografija kralja popa.
Drew Barrymore v prvem delu Krika ni mogla ubežati smrti. Foto: Dimension Films/Courtesy Everett Collection

Drew Barrymore v prvem delu Krika ni mogla ubežati smrti. Foto: Dimension Films/Courtesy Everett Collection

Meryl Streep bo tudi v drugem delu Hudičevke v Pradi odigrala glavno vlogo.

Meryl Streep bo tudi v drugem delu Hudičevke v Pradi odigrala glavno vlogo.

Andrei Lenart je del zasedbe v filmu Odiseja. FOTO: Tomi Lombar

Andrei Lenart je del zasedbe v filmu Odiseja. FOTO: Tomi Lombar

Drew Barrymore v prvem delu Krika ni mogla ubežati smrti. Foto: Dimension Films/Courtesy Everett Collection
Meryl Streep bo tudi v drugem delu Hudičevke v Pradi odigrala glavno vlogo.
Andrei Lenart je del zasedbe v filmu Odiseja. FOTO: Tomi Lombar
Aleksander Brudar
 5. 1. 2026 | 15:43
5:04
Hiša na podeželju. Dijakinja Casey je sama doma. Zazvoni telefon. Sprejme klic in na drugi strani se oglasi neznani moški. Po krajšem pogovoru o grozljivkah klicatelj dijakinji sporoči, da je njen fant Steve Orth zvezan na terasi in da ga bo ubil, če ne bo pravilno odgovorila na njegova vprašanja glede grozljivk. Ker na eno ne odgovori pravilno, grožnjo uresniči. Kmalu za tem tudi sama postane žrtev morilca, ki na glavi nosi strašljivo belo masko, v roki pa velik nož. To je uvodni prizor iz ameriške grozljivke Krik, ki je decembra 1996 v kinodvoranah prestrašila mnoge gledalce. Od takrat se je morilec z belo strašljivo masko v nadaljevanju filmske franšize, v kateri je poleg Drew Barrymore (dijakinja Casey) zaigrala Courteney Cox (gledalcem se je najbolj vtisnila v spomin po vlogi Monice Geller v televizijski seriji Prijatelji), še večkrat pojavil. Natančneje šestkrat. Februarja letos se bo še sedmič. V Kriku 7 (Scream 7) bo spet nastopila Coxova, pa tudi Neve Campbell, Matthew Lillard in David Arquette, katerih liki so že umrli v različnih nadaljevanjih Krika. Gre za njihove duhove ali le za dvojnike?

V kinodvoranah se že vrti film Veličastni Marty, v katerem blestita Timothée Chalamet in Gwyneth Paltrow. Gre za zgodbo o mladeniču, ki kljub posmehu okolice sledi svojim sanjam in se zanje bori do zadnjega udarca. Chalamet, ki že velja za favorita za oskarja, v filmu Josha Safdieja igra igralca namiznega tenisa z velikimi ambicijami.

Andrei Lenart je del zasedbe v filmu Odiseja. FOTO: Tomi Lombar
Andrei Lenart je del zasedbe v filmu Odiseja. FOTO: Tomi Lombar

Sredi leta na platna prihaja adaptacija Homerjevega slavnega epa Odiseja. Grškega junaka Odiseja, ki se po desetletni trojanski vojni vrača domov, pri tem pa se mora soočiti z bogovi, pošastmi in notranjimi konflikti, bo zaigral Matt Damon. Film Christopherja Nolana poleg Damona, ki je skupaj z Benom Affleckom in z že pokojnim Robinom Williamsom leta 1997 blestel v filmu Dobri Will Hunting (Good Will Hunting), prinaša še več drugih znanih filmskih imen, denimo Anne Hathaway, Zendaya in Charlize Theron. V njem bomo lahko videli tudi slovenskega igralca Andreia Lenarta, ki je v filmu Kill 'Em All 2 iz leta 2024 zaigral z legendarnim Jean-Claudom Van Dammom. »V čast mi je bilo sodelovati s tako legendarnim igralcem, ki sem ga občudoval v mnogo filmih. Najbolj me je navdušilo, kakšno strast čuti do ustvarjanja filmov po vseh teh letih, kako pozoren je na podrobnosti, razmišlja, kaj se da še nadgraditi v akcijskih sekvencah, prizorih, tekstu in zgodbi. Verjetno je ta mentaliteta pripomogla k temu, da ima tako uspešno kariero,« je Lenart septembra 2024 zaupal v pogovoru za Nedelo.

Maja v kino prihaja drugi del filma Hudičevka v Pradi (The Devil Wears Prada 2). Ob Hathawayjevi bodo tudi tokrat nastopili legendarna ameriška igralka Meryl Streep, Emily Blunt in Stanley Tucci. Prvi del filma, ki je bil predvajan pred 20 leti, je bil velik hit.

Meryl Streep bo tudi v drugem delu Hudičevke v Pradi odigrala glavno vlogo.
Meryl Streep bo tudi v drugem delu Hudičevke v Pradi odigrala glavno vlogo.

Marca prihaja film Nevesta. Christian Bale v njem igra Frankensteina, ki ga razjeda osamljenost, zato se zateče k Euphroniousovi (Annette Bening) s prošnjo, naj mu ustvari družabnika. In tako se rodi Nevesta, ki jo igra Jessie Buckley. A eksperiment hitro uide izpod nadzora, saj prisotnost ženske sproži val dogodkov. Od umora, javne obsodbe, vzpona radikalnega gibanja in prepovedane ljubezni. April bo kot zanalašč za oboževalce Michaela Jacksona. Na velikem platnu bo mogoče gledati glasbeno biografijo o tem pevcu, znanem tudi kot kralj popa. Film spremlja njegovo življenje, vse od začetkov v skupini The Jacksons 5 do statusa največje svetovne zvezde v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Jacksona je v filmu upodobil njegov nečak Jaafar Jackson.

Za valentinovo

Za valentinovo si bo mogoče ogledati film Viharni vrh (Wuthering Heights). Gre za sodobno reinterpretacijo klasike Emily Brontë iz leta 1847, kjer se strast in maščevanje prepletata v zgodbo, ki presega generacije. V filmu sta zaigrala Margot Robbie in Jacob Elordi. Omenjeni roman je doživel že več ekranizacij, denimo leta 1992, ko sta nesrečna ljubimca upodobila Ralph Fiennes in Juliette Binoche, pred 15 leti pa sta glavni vlogi odigrala James Howson in Kaya Scodelario. Decembra si bomo lahko ogledali filma Maščevalci: Sodni dan (Avenger: Doomsday) in Volkodlak (Werfulf), aprila nadaljevanje risanih prigod bratov vodovodarja Maria in Luigija (Super Mario: Galaktični film) ter film Drama, v katerem glavni vlogi odigrata Zendaya in Robert Pattinson. Maja bo v kinih na ogled Vojna zvezd: Mandalorec in Grogu, v katerem bo lovca na glave in varuha malega Yode Mandaloriana odigral Pedro Pascal. Ob njem bosta še Sigourney Weaver in Jeremy Allen White kot Rotta the Hutt. 

