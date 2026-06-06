Šef Plestenjakovega banda razkril: »Jaz sem samo selektor te reprezentance, on pa lastnik kluba« (VIDEO)

Na skrivni lokaciji na Gorenjskem, kjer Jan Plestenjak s svojo ekipo in simfoniki pili še zadnje podrobnosti pred današnjim koncertom v Križankah, je bilo čutiti tisto pravo napetost pred velikim večerom. A pri Anžetu Langusu Petroviču, šefu Janovega benda, ni bilo niti sledu panike. »Pripravljeni smo itak,« je dejal po prvem delu vaje s simfoniki in poudaril, da gre za preverjeno ekipo vrhunskih glasbenikov. Ob njem so glasbeniki, ki Janove pesmi poznajo do zadnjega diha, zato ni prostora za krče, ampak za užitek. »Tu ni kaj, tukaj se igra muzika, ki je že vsem dobro poznana,« je povedal. A najbolj ga je očitno razveselil Jan sam. Med vajo je namreč zaplesal, Anže pa je priznal, da ga tako razposajenega že dolgo ni videl. »Res, res, res,« je dejal in dodal, da mu je lepo videti, kako Jan tudi po vseh letih, po vseh koncertih in vsem delu, še vedno prvinsko odreagira, ko zasliši orkester na svoje pesmi. »Kot najstnik se mi je zdel,« je povedal. Prav ta iskrena razigranost je zanj najboljši znak, da se Jan Križank res veseli. Do prizorišča imajo, pravi, vsi veliko spoštovanje, a hkrati je v zraku predvsem dobra volja.

On je lastnik kluba

V času, ko veliki koncerti pogosto stavijo na zaslone, ognjemete in spektakel, se Janova ekipa po Anžetovih besedah vrača k bistvu. »Mislim, da mi ne bomo niti ekranov imeli v Križankah, kar se meni zdi fajn,« je povedal. Njihova logika je preprosta: ljudem dati pesem, ne zaslonov in ognja. »Ko ima artist, kot je Jan, pesmi, ne rabi nič drugega kot samo pesem za ljudi. Pa dobro izvedbo,« je pojasnil. To je tudi filozofija benda, ki z Janom gradi večer, v katerem bo v ospredju glasba, ne hrup okrog nje. Križanke so za takšno zgodbo skoraj idealen prostor, saj prenesejo intimnost in veličino hkrati. Anže, ki ga Jan rad predstavi kot šefa benda, pravi, da so vloge v ekipi jasne. »Jaz sem samo selektor te reprezentance, on je pa vseeno lastnik kluba,« se je pošalil. A za nasmehom se skriva resno delo, saj si z Janom brez težav povesta tudi stvari, ki morda niso najlažje za slišati. »Stroga sva en do drugega,« pravi Anže in dodaja, da se včasih tudi sam oglasi, če ga kaj zmoti pri Janovem izvajanju. Po njegovih besedah se drug drugega »boksata po rebrih«, da so kot ekipa ves čas boljši. Bistveno pa je, da nihče nima težav sprejeti kritike.

Na vaji smo ujeli tudi Jana, ki je z nami delil občutke pred razprodanimi Križankami.

V soboto bodo v Križankah tudi Slovenske novice, ki bodo dogajanje spremljale s studiem na terenu. Na vprašanje, ali lahko v našem duhu pričakujemo kaj šokantnega, se je Anže nasmehnil, a ostal trezen. »Šokantnega pa ne,« je dejal. Kot pravi, smo se v zadnjih časih navadili, da beseda šokantno pogosto pomeni nekaj slabega. Zato si želi le, da bi bilo vse dobro. In prav to je morda najlepša napoved za soboto: brez nepotrebnega šoka, brez ognjemetov in brez velikih trikov. Samo Jan, bend, simfoniki, Križanke in pesmi, ki jih ljudje znajo na pamet.