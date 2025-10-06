Sekcija Mengeške godbe: veterani nastopajo četrt stoletja (FOTO)

Oktobra 2000 je bila ustanovljena Veteranska sekcija Mengeške godbe, ki je štela 29 članov. V njej so se združili godbeniki, starejši od 50 let, ki so že opustili igranje v godbi zaradi zdravstvenih in drugih vzrokov. Namen sekcije so bili sproščeno, manj zahtevno igranje, druženje in nastopanje.

Prvi vodja je postal eden od pobudnikov Lojze Pišek, zdaj pa to funkcijo opravlja Bojan Burnik. Dirigent je bil od ustanovitve pa vse do leta 2013 Vinko Sitar. Nasledil ga je Janez Per, ki je letos dirigentsko paličico predal dolgoletnemu godbeniku in nekdanjemu kapelniku Mengeške godbe Primožu Koscu.

Mengeški veterani na jubilejnem koncertu

Ustanovni člani veteranov Mengeške godbe

Veterani so prvič nastopili leta 2000 na tradicionalni prireditvi Pod mengeško marelo. Skupina na leto pripravi 30 nastopov predvsem po Sloveniji, nastopili pa so tudi že v Avstriji in Švici.

Igrajo na različnih proslavah, obletnicah društev ter športnih prireditvah, v vrtcih in domovih za starejše, sodelovali so tudi v TV-oddajah Raketa pod kozolcem, Na zdravje, V dobri družbi in Dobro jutro, Mengeš.

Najstarejša člana Rafko Zupan in Rudi Vidic

Veteranska sekcija Kulturnega društva Mengeška godba je najstarejša veteranska godba od skupaj osmih v Sloveniji.

Dobra družba

Veteranska sekcija Kulturnega društva Mengeška godba je najstarejša veteranska godba od skupaj osmih v Sloveniji. Sekcija šteje 37 članov, med njimi so tudi tri članice. Člani prihajajo iz Mengša, Domžal, Kamnika, Lukovice in Gorij pri Bledu. Vadijo enkrat na teden, ko se tudi dogovorijo za naslednje nastope, obvezen del druženja so tudi praznovanja rojstnih dni članov. Tako jih poleg ljubezni do glasbe in zavedanja, da njihova glasba seže v srca poslušalcev, povezujeta prijateljstvo in dobra družba. Z veseljem sprejmejo vsakega novega člana, ki dopolni 50 let in ima znanje ter željo po igranju.

Z leve: predsednik Mengeške godbe Gregor Žun, prvi dirigent Vinko Sitar in predsednik veteranov Bojan Burnik

Z leve: prvi predsednik Lojze Pišek in dirigent Vinko Sitar ter zdajšnja predsednik Bojan Burnik in dirigent Primož Kosec

Srebrni jubilej so proslavili na 30. Mihaelovem sejmu s slavnostnim koncertom in 17. festivalom veteranskih godb Slovenije. Na njem so se predstavili orkestri: Kulturno društvo Godba ljubljanskih veteranov, Veteranska godba Gambrinus Laško, Godba veteranov Štajerske Ervina Hartmana, Veteranska godba Straža, Godba veteranov Žalec, Veteranska godba UNI 3 Velenje in Veteranska sekcija Kulturnega društva Mengeška godba.