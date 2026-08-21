Senidah, Devito, Elena in Inas za veliki zaključek poletja na Zrćah

Poletje na priljubljeni plaži Zrće se bo konec avgusta poslovilo v ritmih balkanske urbane glasbe. Med 26. in 30. avgustom se na otok Pag vrača Balkan Wave, ki bo na prizoriščih Kalypso, Nomad in Tattva združil koncerte, DJ-nastope, zabave ob plaži in večerne dogodke. V ospredju letošnje zaključne izdaje Balkan Wave: Zrće Closing bodo štiri imena regionalne glasbene scene – Senidah, Devito, Elena in Inas. Glavni koncertni večeri bodo 27., 28. in 29. avgusta, festivalsko dogajanje pa se bo začelo že dan prej.

Prvi večer bo zaznamovala Senidah

Festival bo v sredo, 26. avgusta, odprl uradni preparty s posebnim DJ showcaseom DJ Lee in Sare iz Beograda. Dan pozneje bo oder prevzela Senidah, ena najbolj prepoznavnih izvajalk sodobne balkanske urbane glasbe. Njen glasbeni izraz povezuje trap, R&B in pop, njen nastop pa bo osrednji dogodek prvega glavnega festivalskega večera.



Inas. FOTO: Press

V petek, 28. avgusta, bo sledil Devito, izvajalec, ki je prepoznaven po svoji vizualni podobi, sodobni produkciji in številnih regionalnih uspešnicah. Zaključni glavni večer, 29. avgusta, pa bosta oblikovala Inas in Elena, predstavnika mlajše generacije regionalne urbane scene. Koncertni program bodo ves čas dopolnjevali izbrani DJ-ji.

Devito. FOTO: Press

Od zabav na plaži do plovbe ob sončnem zahodu

Dogajanje ne bo omejeno le na nočne koncerte. Organizatorji napovedujejo tudi uradne afterbeach zabave in dnevni program na prizoriščih Kalypso, Nomad in Tattva, obiskovalcem pa bodo na voljo tridnevne in štiridnevne festivalske vstopnice oziroma paketi. Del programa bo tudi uradni all-inclusive boat party. Predvidene so tri ure plovbe ob sončnem zahodu z DJ-programom in vključenimi pijačami, ob primernih vremenskih razmerah pa tudi postanek za kopanje.

Elena. FOTO: Press

Balkan Wave na Zrće Beach prihaja od leta 2021, letošnja avgustovska izdaja pa bo namenjena zaključku poletne festivalske sezone. Pet dni glasbe, zabav in druženja bo tako še zadnjič letos povezalo obiskovalce iz regije in diaspore na eni najbolj znanih hrvaških poletnih destinacij.