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Senidah razprodala zagrebško areno (FOTO)

Posebno presenečenje večera so bili gostje, ki jih je pevka do zadnjega trenutka ohranjala kot skrivnost
Koncert je napovedovala kot največji produkcijski projekt svoje dosedanje kariere. FOTO: Marko Lukunic/Pixsell
Koncert je napovedovala kot največji produkcijski projekt svoje dosedanje kariere. FOTO: Marko Lukunic/Pixsell
I. R.
 13. 10. 2026 | 15:25
2:35
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Slovenska glasbena zvezda Senidah je imela v Areni Zagreb v soboto zvečer svoj prvi veliki samostojni koncert. Razprodana dvorana je uživala v njenih največjih uspešnicah, razkošni produkciji in izrazitih modnih kombinacijah, posebno presenečenje večera pa so bili gostje, ki jih je pevka do zadnjega trenutka ohranjala kot skrivnost.

Nastopila je pred tisoči oboževalcev v razprodani Areni Zagreb ter pripravila koncert, ki ga je napovedovala kot največji produkcijski projekt svoje dosedanje kariere. Pod naslovom Welcome to My World je zagrebškemu občinstvu predstavila svoj glasbeni svet skozi razkošno scenografijo, videoprojekcije, svetlobne učinke in skrbno zasnovane odrske nastope. Vendar se največje presenečenje večera ni skrivalo v scenografiji, poroča tportal.hr.

Gosti presenečenja

Senidah je prej napovedala, da se ji bodo v Zagrebu pridružili posebni glasbeni gostje, vendar njihovih imen ni želela razkriti. Ko so na oder stopili člani svetovno znane skupine Gipsy Kings, je postalo jasno, zakaj je njihovo gostovanje ohranjala kot presenečenje.

Gre za zasedbo, ki je svetovno slavo dosegla v osemdesetih letih, njene pesmi Bamboleo, Djobi Djoba in Volare pa so zaznamovale generacije poslušalcev. Njihova prepoznavna zmes flamenka, rumbe in popa je prinesla zanimiv kontrast glasbenemu izrazu Senidah, v katerem se prepletajo trap, R&B in sodobni pop.

Sodelovala je že s številnimi glasbeniki. FOTO: Osebni Arhiv
Sodelovala je že s številnimi glasbeniki. FOTO: Osebni Arhiv

Pozornost je pritegnila tudi z modnimi kombinacijami; na oder je stopila v oprijeti črni usnjeni opravi, nato pa je zamenjala več stajlingov. Še posebno je prišla do izraza dolga bela obleka z visokimi razporki, s katero je poudarila drugačno, bolj elegantno plat svoje odrske identitete, še piše portal.

Senidah s pravim imenom Senida Hajdarpašić je velik preboj na regionalni sceni dosegla leta 2018 s pesmijo Slađana. Sledili so hiti, kot so Mišići, Belo in Crno srce, s katerimi je zgradila prepoznaven glasbeni slog in pridobila občinstvo po vsej regiji.

Sodelovala je s številnimi glasbeniki, med katerimi sta tudi Dino Merlin in RAF Camora, v zadnjih letih pa je svoje delovanje razširila tudi na mednarodno sceno.

Sobotni koncert v Zagrebu je bil še en pomemben korak v njeni karieri, razprodana Arena pa je pokazala, kako velik interes za njeno glasbo vlada med hrvaškim občinstvom, še sklene omenjeni portal.

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