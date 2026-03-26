  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IGRALSKI VELIKAN

Šerbedžija o naši igralski legendi: »Pili smo najboljši cviček, Arnold pa me je naučil piti. Veliko piti«

Premiera dokumentarca ob 110. obletnici rojstva Arnolda Tovornika.
Film Arnold je bil premierno predvajan v okviru Dnevov Arnolda Tovornika. Foto: Marko Pigac

Film Arnold je bil premierno predvajan v okviru Dnevov Arnolda Tovornika. Foto: Marko Pigac

Roman Končar in Tone Partljič sta se poklonila tudi Bredi Pugelj, dramski igralki. Foto: Marko Pigac

Roman Končar in Tone Partljič sta se poklonila tudi Bredi Pugelj, dramski igralki. Foto: Marko Pigac

Tone Kuntner z ženo Sonjo Foto: Marko Pigac

Tone Kuntner z ženo Sonjo Foto: Marko Pigac

Za nekaj trenutkov se je Arnold Tovornik med občinstvo vrnil v obliki holograma. Foto: Marko Pigac

Za nekaj trenutkov se je Arnold Tovornik med občinstvo vrnil v obliki holograma. Foto: Marko Pigac

Vlado Novak in tris obiskovalk imenitnega večera: Polonca Golič, Maja Lukas in Petra Gosak Foto: Marko Pigac

Vlado Novak in tris obiskovalk imenitnega večera: Polonca Golič, Maja Lukas in Petra Gosak Foto: Marko Pigac

Hram kulture v Selnici ob Dravi Foto: Marko Pigac

Hram kulture v Selnici ob Dravi Foto: Marko Pigac

Film Arnold je bil premierno predvajan v okviru Dnevov Arnolda Tovornika. Foto: Marko Pigac
Roman Končar in Tone Partljič sta se poklonila tudi Bredi Pugelj, dramski igralki. Foto: Marko Pigac
Tone Kuntner z ženo Sonjo Foto: Marko Pigac
Za nekaj trenutkov se je Arnold Tovornik med občinstvo vrnil v obliki holograma. Foto: Marko Pigac
Vlado Novak in tris obiskovalk imenitnega večera: Polonca Golič, Maja Lukas in Petra Gosak Foto: Marko Pigac
Hram kulture v Selnici ob Dravi Foto: Marko Pigac
Andrej Bedek
 26. 3. 2026 | 14:55
5:56
A+A-

V Hramu kulture v Selnici ob Dravi so premierno predstavili dokumentarni film Arnold o Arnoldu Tovorniku (1916–1976). Bil je dramski igralec, ki pa je po končani vojaški intendantski akademiji v Beogradu od leta 1938 služboval kot vojaški častnik v Mariboru. Med drugo svetovno vojno je bil v nemškem ujetništvu. Od leta 1947 je, razen v sezoni 1948/49, ko je nastopal v Banjaluki v Bosni in Hercegovini, igral v Drami SNG Maribor. Začel je z manjšimi, večinoma komičnimi vlogami, nato je oblikoval vedno zahtevnejše like. Postal je eden od prvakov mariborskega gledališča in eden najodličnejših slovenskih igralcev. Nastopal je tudi v filmih (med drugim Tistega lepega dne, Rdeče klasje, ldealist). Leta 1972 je prejel Borštnikov prstan. Umrl je štiri leta pozneje. 

11. DNEVE Arnolda Tovornika so izvedli.

»V vlogi kmečkega premetenca je bil enako uspešen kot v vlogi znanstvenika,« njegov lik povzema Roman Končar, igralec, filmski in televizijski producent. »Arnold Tovornik je bil torej igralec, ki je razumel človeka – njegove drobne slabosti, dostojanstvo, ironijo časa –, in ga znal prevesti v govorico odra, ki je hkrati domača in univerzalna. Znal je iz vsakdanjega izluščiti bistveno in smeh, ki ni bežal od resnice,« pravi Končar, ki se je podpisal pod filmsko upodobitev Tovornikovega lika.

Slovenski Pavle Vujisić!

Milena Zupančič je ena najbolj prepoznavnih slovenskih igralk. Tovornika, soigralca iz Idealista, je v dokumentarnem filmu orisala povsem preprosto. Kot postavnega silaka, priljudnega in humornega, pa tudi nežnega in krhkega. »Prizor, ko je kot duhovnik iz Blatnega dola nakladal gnoj na voz, te preprosto pusti brez besed. Ta prizor je pokazal njegovo igralsko veličino,« je opisala Zupančičeva. Dramatik Tone Partljič je poudaril, da je Selničan blestel v značajsko različnih vlogah, režiser Dušan Mlakar pa je v filmu spregovoril o tem, da je bil Arnold zares preprost človek in več kot odličen dramski igralec. Mlakar je iz rokava stresel anekdoto, kako so se nekoč na gledališčnih vajah pogovarjali o hrani in je Tovornik prav po kulinarično natančno opisoval korak za korakom, kako si za kosilo pripravlja piščanca, polnjenega s kostanjem, vse to pa po obroku poplakne s haložanom.

Roman Končar in Tone Partljič sta se poklonila tudi Bredi Pugelj, dramski igralki. Foto: Marko Pigac
Roman Končar in Tone Partljič sta se poklonila tudi Bredi Pugelj, dramski igralki. Foto: Marko Pigac
O Tovorniku v filmu med drugimi govorijo še Tone Kuntner, Vinko Šimek in Rade Šerbedžija. Šimek je spomnil na lik v selniškem narečju govorečega Purgatovega Štefa. Najširšemu občinstvu se je priljubil prav s tem radijskim likom, s katerim je veliko nastopal in razpravljal o človeških slabostih. Šimek meni, da je Tovornik s svojimi nastopi dejansko najbolj pripomogel k temu, da so prostor štajerskemu narečju začeli odstopati tudi na takratni Televiziji Ljubljana. Šerbedžija pa se je dotaknil sodelovanja s Tovornikom pri filmu Rdeče klasje. »Čas, ki smo ga preživeli na snemanju, je bil po svoje res naporen. Film smo snemali v bližini Ptuja pri družini Kekec. Še danes se spomnim, kako dober cviček smo pili. Ali bolje – pili smo najboljši cviček, Arnold pa me je naučil piti. Veliko piti,« je nasmejal zbrane v dvorani. Karizmatični balkanski igralec, pesnik in glasbenik si je drznil potegniti vzporednico. »Če smem. Arnold Tovornik je slovenski Pavle Vujisić!« Vujisić za mnoge v igralskem kanonu spada med najboljše igralce z območja nekdanje skupne države, kar smo jih kdaj videl na filmskem platnu. Aplavz in vzkliki navdušenja po odjavi dokumentarca tudi zaradi te izjave dolgo niso ponehali.

Ni delal razlik

Film Arnold je bil premierno predvajan v okviru 11. izvedbe Dnevov Arnolda Tovornika. V Hramu kulture v Selnici ob Dravi, ki se imenuje po tem nekdanjem gledališkem igralcu, rojenem prav v Selnici ob Dravi, so letošnjo edicijo dnevov začeli s predstavitvijo knjige Peter Ternovšek – življenje z gledališčem avtorja Marka Koširja. Kakor Tovornik tudi Ternovšek nima akademske izobrazbe. Tudi on je bil za svojo igro nagrajen z najvišjo nagrado v gledališču, Borštnikovim prstanom.

Tone Kuntner z ženo Sonjo Foto: Marko Pigac
Tone Kuntner z ženo Sonjo Foto: Marko Pigac
Košir je tudi avtor monografije o Arnoldu Tovorniku. Knjiga je izšla pred štirimi leti, o njej pa pravi, da igralec ni delal razlik med malimi in velikimi vlogami ter je prav zato bil velik človek. »Njegov lik krajane Selnice ob Dravi, Štajerce in druge navdušuje še danes,« je jasen avtor monografije. »Ko smo pred enajstimi leti zasnovali Dneve Arnolda Tovornika, smo si želeli ustvariti prostor, v katerem bi se lahko prepletali umetnost, kultura in njegova dediščina. Danes lahko s ponosom rečemo, da so dnevi postali nepogrešljivi del kulturnega dogajanja, ki vsako leto pritegne številne ustvarjalce in ljubitelje gledališča,« pa je ob robu premiere dokumentarca podčrtal Miha Kranjčević. Direktor Hrama kulture Arnolda Tovornika, v katerem je dvorana s 400 sedeži, je še poudaril, da pri sestavljanju programa običajno izhajajo iz ljudske kulture, iz katere je zrasel – prav Tovornik. Vlasta Krmelj, županja Selnice ob Dravi, je dodala, da če bi jih nekdanji gledališčnik in filmski akter morebiti ob 110. obletnici svojega rojstva nagovoril z odra, bi verjetno dodal kak hudomušen komentar, občinstvo pa bi se mu, kot vedno, z veseljem nasmejalo. »Nasmejal nas je, ganil, presenetil in predvsem ostal z nami. Njegove vloge živijo naprej, tako kot njegov duh,« je še rekla županja in med vrsticami pravzaprav povzela bistvo filma Arnold.

Za nekaj trenutkov se je Arnold Tovornik med občinstvo vrnil v obliki holograma. Foto: Marko Pigac
Za nekaj trenutkov se je Arnold Tovornik med občinstvo vrnil v obliki holograma. Foto: Marko Pigac

Vlado Novak in tris obiskovalk imenitnega večera: Polonca Golič, Maja Lukas in Petra Gosak Foto: Marko Pigac
Vlado Novak in tris obiskovalk imenitnega večera: Polonca Golič, Maja Lukas in Petra Gosak Foto: Marko Pigac

Hram kulture v Selnici ob Dravi Foto: Marko Pigac
Hram kulture v Selnici ob Dravi Foto: Marko Pigac

Več iz teme

dokumentarni filmobletnicaprireditevpremieraArnold Tovornik
ZADNJE NOVICE
15:45
Bralci
ZASTOJI PROTI LJUBLJANI

Izredni prevoz popolnoma blokiral primorsko avtocesto, bralec Gaj se sprašuje: »Jih sploh kdo nadzira?« (FOTO)

Bralec opozarja na ravnanje zadnjega spremljevalnega vozila, ki naj bi po njegovih besedah po nepotrebnem popolnoma blokiralo promet.
26. 3. 2026 | 15:45
15:43
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Prihaja močan veter: ena napačna poteza z žaluzijami vas lahko stane več tisoč evrov

Ob napovedani burji ali neurju naredite eno ključno potezo, s katero lahko preprečite drage poškodbe zunanjih žaluzij.
26. 3. 2026 | 15:43
15:35
Šport  |  Odmevi
KONEC POLEMIK

Zdaj je tudi uradno! Transspolne osebe ne smejo več nastopati na olimpijskih igrah

Mok prepovedal nastope transspolnim športnicam.
26. 3. 2026 | 15:35
15:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Mednarodna konferenca o demenci: ASK 2026 »Demenca danes: izzivi in rešitve!«

Spominčica – Alzheimer Slovenija je v preteklih letih pomembno prispevala k razvoju strokovne razprave o demenci v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
26. 3. 2026 | 15:20
15:15
Lifestyle  |  Stil
RAZISKAVA

Velikost penisa je pomembna, a ženskam več pomeni to

V raziskavi so sodelujoče ženske ocenjevale računalniško ustvarjene podobe moških teles z različnimi telesnimi značilnostmi.
26. 3. 2026 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Stil
VELIKA NOČ

Pozabite na čebulne olupke: tehnika barvanja, s katero boste dobili najlepša jajca (video)

Če iščete novo tehniko barvanja velikonočnih jajc, preizkusite takšno z uporabo riža.
26. 3. 2026 | 15:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Ko zavarovanje poteče, večina naredi isto napako. Tudi vi?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 13:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Zakaj je prav zdaj pametno razmišljati o zanesljivem ogrevanju

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Ko zavarovanje poteče, večina naredi isto napako. Tudi vi?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 13:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Zakaj je prav zdaj pametno razmišljati o zanesljivem ogrevanju

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Izjemna priložnost za nakup prestižne nepremičnine na Hrvaškem

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Mednarodna konferenca o demenci: ASK 2026 »Demenca danes: izzivi in rešitve!«

Spominčica – Alzheimer Slovenija je v preteklih letih pomembno prispevala k razvoju strokovne razprave o demenci v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
26. 3. 2026 | 15:20
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Novi izzivi slovenske industrije

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Gorivo iz odpadkov, ki lahko ogreje domove?

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

VIDEO: Rušimo mite o montažnih hišah

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Kar je razkril madžarski chef, je marsikoga presenetilo

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki