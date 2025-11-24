Servus, Srečno, Ciao iz Koroške: zakulisje snemanja z Boštjanom Konečnikom in njegovo harmoniko

Nedavno se je na Koroškem mudila ekipa avstrijske televizije ORF z voditeljem Arnulfom Praschem na čelu, in to s prav posebno misijo. Na domu so obiskali harmonikarja Boštjana Konečnika in posneli vse, da so dobili uvid v njegovo življenjsko zgodbo, pozabili pa niso niti na harmonike – najmanjšo FrajMiniko ter največjo FrajTonko.

»Zanimale so jih zgodbe, ki so me spremljale skozi leta, pa tudi glasbena zgodovina,« nam je zaupal Konečnik. Vse, kar so posneli, bodo predvajali v eni od oddaj Servus, Srečno, Ciao, ki se tedensko predvaja na ORF Kärnten, zatem pa se seli še na druge televizije v Avstriji in Sloveniji. »Seveda pa smo se po snemanju preselili v prijeten ambient West Saloon Steakhouse, kjer smo ob polni mizi nadaljevali delo, dokler miza ni bila prazna,« je še razkril Konečnik.