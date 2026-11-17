Ljubljanske Stožice so v soboto, 14. novembra, znova gostile eno največjih glasbenih zvezdnic v regiji, Severino. Po šestih letih se je vrnila na največji slovenski koncertni oder in v okviru turneje Ja samo pjevam pripravila večer, ki je združil njene največje uspešnice, vrhunsko glasbeno izvedbo in tudi nekaj zelo osebnih trenutkov. Več kot dve uri in pol dolg koncert je znova potrdil, da ima priljubljena pevka v Sloveniji zvesto občinstvo.

Severina in Ljubljana imata posebno zgodovino. V Stožicah je prvič nastopila leta 2013, se vrnila leta 2019, tokrat pa je tam nastopila že tretjič. Čeprav so se v tem času spreminjali glasbeni trendi in generacije poslušalcev, njene pesmi še vedno povezujejo na tisoče ljudi. Tokrat jo je na odru spremljala številna glasbena zasedba z godalci in trobilci, občinstvo pa je že od prvih taktov prepevalo njene uspešnice. Od Dalmatinke in Djevojke sa sela do Uno momento, Tarapane in Gas gas so se vrstile skladbe, ki so zaznamovale njeno več kot trideset let dolgo kariero.

Ob spominu na sina so jo premagale solze

Toda sobotni večer ni bil namenjen zgolj glasbi in zabavi. Pevka je občinstvu dovolila tudi vpogled v osebne zgodbe, ki so zaznamovale njeno življenje. Posebej ganljiv je bil trenutek, ko se je spomnila težkega obdobja, povezanega s sinom Aleksandrom. Med izvajanjem skladbe Rođeno moje so jo premagale solze, čustven prizor pa obiskovalcev ni pustil ravnodušnih. Kljub ganljivim trenutkom ni manjkalo smeha. Severina je med pesmimi pripovedovala anekdote, se pošalila tudi na svoj račun in poskrbela za sproščeno vzdušje. Na koncertu so se zbrali obiskovalci različnih generacij, od dolgoletnih oboževalcev do mladih, ki so se rodili precej pozneje kot nekatere njene največje uspešnice. Med občinstvom so bili tudi obiskovalci iz drugih evropskih držav, ki so v Ljubljano pripotovali prav zaradi njenega nastopa.

Koncert je bil obenem sprehod skozi več kot tri desetletja glasbenega ustvarjanja. Severina se je med nastopom spomnila tudi nekaterih priznanih avtorjev in glasbenikov, s katerimi je sodelovala in ki so pomembno zaznamovali njeno kariero. Za konec je pripravila še posebno presenečenje za slovensko občinstvo. Njen band je zaigral Avsenikovo pesem Na Golici, Severina pa je poskrbela, da so Stožice zaplesale ob eni najbolj prepoznavnih slovenskih melodij. Večer je nato sklenila z uspešnico Italiana. Po več kot dveh urah in pol se je tako poslovila od občinstva, ki jo je po šestih letih znova pričakalo z navdušenjem. Njena vrnitev je pokazala, da tudi po več kot treh desetletjih na glasbeni sceni ostaja ena najbolj priljubljenih pevk v regiji.

Poskrbela je za več kot dve uri in pol dolg glasbeni spektakel. FOTO: MATEA SMOLČIĆ SENČAR IN IGOR CECELJA