Severina se je odpovedala plesalcem

Hrvaška glasbena zvezdnica Severina se po številnih odmevnih nastopih vrača pred slovensko občinstvo. V soboto, 14. novembra, bo znova zavzela ljubljanske Stožice, kjer bo v okviru turneje Ja samo pjevam predstavila nekoliko drugačno podobo svojih koncertov. Po več kot treh desetletjih kariere se je namreč odločila za spremembo, s katero želi v ospredje postaviti tisto, zaradi česar jo občinstvo spremlja že toliko let – glasbo in svoj glas.

Severina je v svoji bogati karieri nanizala številne uspešnice, ki jih poznajo različne generacije poslušalcev. Od Dalmatinke, Prijateljic in Virujen u te do Moje štikle, Italiana in Uno momento je ustvarila repertoar, ki še danes odmeva na radijskih postajah in zabavah. Kljub dolgoletni priljubljenosti pa ne namerava počivati na lovorikah. Nedavno je razkrila, da jo je po obdobju ustvarjalnega zatišja znova prevzela želja po snemanju novih skladb, predvsem takšnih, ki bodo drugačne od njenega dosedanjega ustvarjanja.

Spremljalo jo bo 30 glasbenikov

Njeni koncerti so bili doslej znani po razkošnih kostumih, dovršenih koreografijah in spektakularni odrski produkciji, tokrat pa je ubrala drugačno pot. Na turneji Ja samo pjevam se odpoveduje plesalcem in številnim scenskim učinkom, saj želi vso pozornost nameniti pesmim in njihovi izvedbi. Na odru jo bo spremljalo približno 30 glasbenikov, med njimi tudi godalci in trobilci, ki bodo njenim največjim uspešnicam z novimi aranžmaji vdahnili svežo podobo. Produkcija bo kljub spremembam ostala razkošna, koncert pa bo po zasnovi bolj glasbeno obarvan.

Tokrat bodo v ospredju glasbeniki.

Da tudi po več kot treh desetletjih ostaja ustvarjalno dejavna, je dokazala letos, ko je predstavila glasbeno trilogijo Nisam kriva ja (Bezosjećajna), Pozovi me ti (Anksiozna) in Svirajte mi 'Rađaj sinove' (Savršena). V skladbah se dotika različnih čustvenih stanj, ljubezenskih razočaranj in osebnih izkušenj, s katerimi se lahko poistovetijo številni poslušalci. Hrvaška zvezdnica se je pred kratkim mudila v Sloveniji, kjer je spregovorila o družini, življenjskih preizkušnjah in pomenu humorja. Slovenskemu občinstvu je že večkrat namenila lepe besede, posebno naklonjenost pa goji tudi do Ljubljane. Kot je nekoč hudomušno dejala, ji je slovenska prestolnica všeč že zaradi imena, saj se začne z »ljub«, kar jo spominja na ljubezen. Prav v Ljubljani bo znova dokazovala, da je tudi po dolgih letih na glasbenih odrih pripravljena na nove izzive.