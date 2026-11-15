  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Zabava

KrižankeSudoku

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

GLASBENI DOGODEK

Severina v Stožicah navdušila občinstvo z uspešnicami in čustvenimi baladami (VIDEO)

Hrvaška pevka je ljubljansko občinstvo tokrat očarala z nekoliko drugače zasnovanim koncertom.
Severina FOTO: Bor Slana/STA
Severina FOTO: Bor Slana/STA
STA, A. G.
 15. 11. 2026 | 08:48
 15. 11. 2026 | 08:48
2:27
A+A-

Hrvaška pevka Severina je v okviru turneje z naslovom Ja samo pjevam po eni od njenih skladb v soboto napolnila ljubljanske Stožice. Občinstvo je dvignila na noge že s prvo pesmijo, tokratni nastop pa zasnovala nekoliko drugače. V ospredju so bili njen glas in skladbe, ki so zazvenele s trobilci in godalci, brez plesalcev in velikih koreografij. Koncert je uvedla s skladbo Brad Pitt. Sledile so čustvene balade, kot so Gardelin in Kao, in živahnejše Ajde, ajde zlato moje, Dobrodošao u klub in Gas gas. Navdušila je tudi z uspešnicami, med njimi Dalmatinka, Djevojka sa sela, Moja štikla, Italiana, Uno momento in Tarapana, s katerimi se je uveljavila kot ena najbolj priljubljenih glasbenic v regiji.

Mednarodno obarvanemu občinstvu je dejala, da ni pomembno, od kod smo, pomembno je, da širimo ljubezen. Glasbeni večer je zaznamovala široka paleta čustev. S tenkočutno in osebno skladbo Rodjeno Moje je spomnila tudi na leto 2019, eno najtežjih obdobij v njenem življenju, povezano s sinom. Za prihodnje leto je vsem zaželela zdravja, sreče, ljubezni in svobode.

Poleg bobnarja, kitaristov, klaviaturista in vokalistk se ji je na odru pridružila tudi zasedba godalcev in trobilcev.

Od Evrovizije do novih glasbenih izzivov

Štiriinpetdesetletna Severina je s svojimi skladbami širše prepoznavna na območju nekdanje Jugoslavije. Z Mojo štiklo je leta 2006 zastopala Hrvaško na tekmovanju za pesem Evrovizije. Nastopila je tudi v slovenskem filmu Petelinji zajtrk režiserja Marka Naberšnika.

Nedavno je razkrila, da si po obdobju, ko ni veliko snemala, želi zopet ustvarjati. Kot pravi, jo je delo na novih pesmih povsem prevzelo, predvsem pa si želi posneti skladbe, ki bodo drugačne od tistih, po katerih je pozna občinstvo. Glasbenica, ki polni največja koncertna prizorišča v regiji, je letos predstavila trilogijo pesmi Nisam kriva ja (Bezosjećajna), Pozovi me ti (Anksiozna) in Svirajte mi 'Rađaj sinove' (Savršena). V njih je spregovorila o različnih čustvenih stanjih in osebnih izkušnjah.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

pevkakoncertglasbanastopSeverinaEvrovizijaturnejaStožiceJa samo pjevam
ZADNJE NOVICE
10:17
Novice  |  Kronika  |  Doma
NESREČA V GORAH

Gorska nesreča na Ljubelju: 18-letnico zadela skala, s hudimi poškodbami so jo odpeljali v UKC Ljubljana (FOTO)

Pohodnica je v soboto zjutraj hodila po Bornovi poti proti planini Prevali.
15. 11. 2026 | 10:17
10:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SLADKOR

Diabetes je vedno v rokah bolnika, pričakovati pa gre še večjo obolevnost

V Sloveniji je bilo lani kar 159.800 ljudi z znano sladkorno boleznijo.
15. 11. 2026 | 10:10
10:00
Premium
Novice  |  Nedeljske novice
DEJAN VUNJAK

Glasba in kuhanje sta si zelo podobna

V obeh moraš zadeti pravo mero, pravi priljubljeni pevec. Če ne bi zadovoljil pričakovanj, po 14 letih ne bi bil več na odru, dodaja.
Mojca Marot15. 11. 2026 | 10:00
09:41
Novice  |  Kronika  |  Doma
NEVARNOST V KUHINJI

Med pripravo kosila zagorelo olje, ženska utrpela opekline, posredovali gasilci

Požar je izbruhnil v stanovanjski hiši na območju Bežigrada v Ljubljani.
15. 11. 2026 | 09:41
09:19
Novice  |  Slovenija
EUROJACKPOT

Petek je bil za nekoga v Sloveniji izjemno srečen! Padel je dobitek v višini 300.000 evrov, znano, kje

Petek, 13. november 2026, je bil za nekoga v Sloveniji izjemno srečen. Čeprav glavna nagrada Eurojackpota ni bila izžrebana, je posebno žrebanje Mega Bonus Runda nekomu v Celju prineslo kar 300.000 evrov.
15. 11. 2026 | 09:19
09:10
Novice  |  Slovenija
SENOVO

Nekdanji vodja nabave v Metalni Senovo obsojen na zaporno kazen: v firmi naročal material za lastne potrebe (FOTO)

Mitja Kodelja očitke zanika, njegova odvetnica zahteva oprostitev.
15. 11. 2026 | 09:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
10. 11. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
11. 11. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Svet
RAČUNI

Baterija, ki ve, kdaj je elektrika najdražja

Sistem družbe ENNA Next samodejno spremlja delovanje sončnih elektrarn in porabo v realnem času, izračunava, kdaj je najbolje polniti ali prazniti baterijo, spremlja borzne cene električne energije in se odzivana spremembe na trgu.
5. 11. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPOVED

Bo JEK2 prinesel cenejšo elektriko? Kaj nas čaka do takrat? (video)

Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
9. 11. 2026 | 08:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
10. 11. 2026 | 09:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
11. 11. 2026 | 09:54
PromoPhoto
Novice  |  Svet
RAČUNI

Baterija, ki ve, kdaj je elektrika najdražja

Sistem družbe ENNA Next samodejno spremlja delovanje sončnih elektrarn in porabo v realnem času, izračunava, kdaj je najbolje polniti ali prazniti baterijo, spremlja borzne cene električne energije in se odzivana spremembe na trgu.
5. 11. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPOVED

Bo JEK2 prinesel cenejšo elektriko? Kaj nas čaka do takrat? (video)

Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
9. 11. 2026 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
GLASBA

V Ljubljano prihajajo filmske legende

Umetniški mozaik slovenske prestolnice bo ob jubilejni, 10. izvedbi Zimskega festivala bogatejši za dva izjemna koncertna večera.
Promo Slovenske novice12. 11. 2026 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONKOLOGIJA

Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
Promo Slovenske novice11. 11. 2026 | 11:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLADKO UDOBJE

Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
TRADICIJA

Slovensko podjetje osvaja Evropo. Zdaj je na vrsti Španija

Perutnina Ptuj je lani praznovala 120 let poslovanja. Jubilej je prišel v obdobju pomembne poslovne preobrazbe, ko podjetje iz regionalno prepoznavne živilske družbe raste v vse bolj mednarodno usmerjeno skupino.
10. 11. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST PODATKOV

Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HORMONI

Jeste enako kot prej, kilogramov pa je vse več. Zakaj?

Utrujenost, nespečnost, nihanje razpoloženja in kilogrami, ki se kopičijo kljub nespremenjenim navadam. So lahko vzrok hormonske spremembe?
6. 11. 2026 | 13:32
Promo
Novice  |  Slovenija
KARTICE

Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
9. 11. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Promo
Novice  |  Svet
OSKRBA

Kaj išče hrvaško energetsko podjetje v Kazahstanu?

Energija je eden ključnih dejavnikov gospodarske stabilnosti in strateške samostojnosti držav, trenutne geopolitične razmere pa dodatno poudarjajo pomen energetske varnosti v Evropi.
13. 11. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOST BIVANJA

Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 14:35
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Bomo imeli čez 15 let dovolj elektrike za vse?

Vse večja poraba električne energije bo v prihodnjih desetletjih zahtevala, da se elektroenergetski sistem prilagodi spreminjajočim se razmeram, hkrati pa je nujno delovanje v smeri razogljičenja in večanja deleža obnovljivih virov.
29. 10. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
DEPOZITI

Prihranki na banki? Preverite, kje lahko dobite največ

Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
11. 11. 2026 | 08:42
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ODNOSI

Združili moči s prvakom med pijačami

Povezovanje poslovanja na dveh sosednjih trgih, nova partnerstva in naložbe v učinkovitost odpirajo prostor za nadaljnjo rast.
2. 11. 2026 | 13:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki