Severina v Stožicah navdušila občinstvo z uspešnicami in čustvenimi baladami (VIDEO)

Hrvaška pevka Severina je v okviru turneje z naslovom Ja samo pjevam po eni od njenih skladb v soboto napolnila ljubljanske Stožice. Občinstvo je dvignila na noge že s prvo pesmijo, tokratni nastop pa zasnovala nekoliko drugače. V ospredju so bili njen glas in skladbe, ki so zazvenele s trobilci in godalci, brez plesalcev in velikih koreografij. Koncert je uvedla s skladbo Brad Pitt. Sledile so čustvene balade, kot so Gardelin in Kao, in živahnejše Ajde, ajde zlato moje, Dobrodošao u klub in Gas gas. Navdušila je tudi z uspešnicami, med njimi Dalmatinka, Djevojka sa sela, Moja štikla, Italiana, Uno momento in Tarapana, s katerimi se je uveljavila kot ena najbolj priljubljenih glasbenic v regiji.

Mednarodno obarvanemu občinstvu je dejala, da ni pomembno, od kod smo, pomembno je, da širimo ljubezen. Glasbeni večer je zaznamovala široka paleta čustev. S tenkočutno in osebno skladbo Rodjeno Moje je spomnila tudi na leto 2019, eno najtežjih obdobij v njenem življenju, povezano s sinom. Za prihodnje leto je vsem zaželela zdravja, sreče, ljubezni in svobode.

Poleg bobnarja, kitaristov, klaviaturista in vokalistk se ji je na odru pridružila tudi zasedba godalcev in trobilcev.

Od Evrovizije do novih glasbenih izzivov

Štiriinpetdesetletna Severina je s svojimi skladbami širše prepoznavna na območju nekdanje Jugoslavije. Z Mojo štiklo je leta 2006 zastopala Hrvaško na tekmovanju za pesem Evrovizije. Nastopila je tudi v slovenskem filmu Petelinji zajtrk režiserja Marka Naberšnika.

Nedavno je razkrila, da si po obdobju, ko ni veliko snemala, želi zopet ustvarjati. Kot pravi, jo je delo na novih pesmih povsem prevzelo, predvsem pa si želi posneti skladbe, ki bodo drugačne od tistih, po katerih je pozna občinstvo. Glasbenica, ki polni največja koncertna prizorišča v regiji, je letos predstavila trilogijo pesmi Nisam kriva ja (Bezosjećajna), Pozovi me ti (Anksiozna) in Svirajte mi 'Rađaj sinove' (Savršena). V njih je spregovorila o različnih čustvenih stanjih in osebnih izkušnjah.