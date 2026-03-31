RED BULL SOUNDCLASH

Siddharta in Big Foot Mama v le nekaj urah razprodali Stožice

Konec novembra bosta legendarni zasedbi ponovno nastopili skupaj.
Obeta se nepozaben dogodek. FOTO: Samo Vidic
B. K. P.
 31. 3. 2026 | 18:04
Konec novembra se v ljubljanskih Stožicah obeta spektakel, kot ga že dolgo ni bilo. Moči bosta na dogodku Red Bull Soundclash združili dve izmed najbolj legendarnih slovenskih rock zasedb – Siddharta in Big Foot Mama. Dogodek je toliko bolj poseben, saj bodo fantje moči združili natanko deset let po zadnjem skupnem nastopu v Stožicah, poleg tega je Siddharta lani obeležila še visok jubilej – 30 let delovanja. »Pripravite se na dinamičen glasbeni dvoboj na dveh odrih, na nasprotnih straneh dvorane. Benda se bosta izmenjevala v rundah, dramatičnost pa bodo stopnjevali unikatni glasbeni izzivi in gostje presenečenja. Na koncu se bo celotno prizorišče povezalo v eno samo sinhrono valovanje, ki bo preplavilo našo največjo dvorano,« obljubljajo organizatorji.

Člani zasedbe Siddharta so sicer vajeni, da vstopnice za njihove koncerte oboževalci razgrabijo. Areno Stožice so razprodali že lani, ko so tam pripravili koncert ob 30. obletnici delovanja, pred tem so Stožice razprodali leta 2023, pet let prej pa dvorano Tivoli. Pohvalijo se lahko tudi z zgodovinskim spektaklom leta 2003, ko so razprodali Bežigrajski stadion. Podobne izkušnje imajo člani zasedbe Big Foot Mama. Ti so že pred leti postali prva in edina skupina, ki je trikrat razprodala isti koncert.

Da bo dogodek resnično veličasten, pa je mogoče razbrati tudi po hitrosti, s katero so oboževalci eni ali drugih ali obeh razgrabili vstopnice. Te so šle v prodajo zadnji dan marca ob 9. uri. Za stojišče in tribune nad njim (zeleni ring) je bilo treba odšteti dobrih 65 evrov, za sedeže višje pod stropom dobrih 40. In vstopnice so šle za med. Dobro uro po začetku prodaje, je bilo na voljo le še nekaj vstopnic za zeleni ring, tudi tiste najcenejše so kopnele hitreje kot lanski sneg. In slabe štiri ure tudi povsem skopnele. Kupiti je bilo mogoče samo še vstopnice tik pod enim od odrov, cena pa se je povzpela na 76 evrov.

Siddharta, ki je nastala davnega 1995. leta, in Big Foot Mama, ki deluje še pet let dlje, sta tako ponovno dokazali, da sta v slovenskem prostoru po priljubljenosti v samem vrhu, srečneži, ki so si uspeli pravočasno zagotoviti vstopnice za rock spektakel 27. novembra, pa bodo zagotovo neizmerno uživali v nepozabnem šovu in predvsem odlični glasbi.

