Silhueta vsestranske Vesne Kovač

Vsestranska Vesna Kovač, radijska voditeljica, pevka in profesorica na Višji strokovni šoli za strojništvo, gozdarstvo in lovstvo, prevajalka ter lovka, glasbeno sodeluje z lokalnimi zasedbami ter orkestri. Odločneje pa je v zadnjem času stopila tudi na samostojno pot. Tokrat e na radijske postaje poslala skladbo z naslovom Silhueta, ki jo je produciral Žiga Pirnat, ki je tudi avtor besedila in aranžmaja, skupaj z Andražem Gliho in Željkom Mladenovićem pa je ustvaril tudi glasbo.

To je pevkino prvo sodelovanje s Pirnatom, mednarodno uveljavljenim skladateljem, aranžerjem in producentom, ki s svojim značilnim zvočnim podpisom združuje orkestralno razkošje, filmsko dramatiko in pop senzibilnost. Pirnat, znan po sodelovanjih z umetniki, kot so Barbra Streisand, Josh Groban in Andrea Bocelli, v skladbi ustvarja epsko, čustveno in mogočno zvočno kuliso, ki izvajalki omogoča, da v polnosti razpre glas in izraznost.