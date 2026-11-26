V Splitu se advent ne začenja prav lepo. Namesto da bi mesto odštevalo­ dneve do prazničnih koncertov, se ukvarja s peticijami, odpovedmi in vročo razpravo o tem, komu pripada mestni oder in kdo si zasluži, da ga plačajo davkoplačevalci. Prva velika žrtev je že padla: Dino Merlin. Njegov koncert na splitski Rivi, napovedan za 30. december, je po več kot 20.000 podpisih izpadel iz programa. Zdaj grozi podobno še enemu izvajalcu.

Splitčani so Dinu Merlinu nasprotovali predvsem zaradi višine stroškov koncerta, ki so s produkcijo in davkom vred znašali 375.000 evrov. Namesto koncerta so predlagali nakup naprave PET/CT za splitsko bolnišnico.

Splitčani se sedaj borijo tudi proti nastopu mladega hrvaškega pevca Jakova Jozinovića (21), ki je v zadnjem času eno od bolj izpostavljenih imen v regiji, vendar mu nasprotujejo iz popolnoma drugačnih razlogov.

Pobudniki peticije, združeni pod imenom Split pamti! (Split se spomni!), mu očitajo, da je marca nastopil v novosadski dvorani Spens kljub pozivom hrvaških veteranskih in taboriščniških združenj. Dvorano povezujejo s trpljenjem hrvaških branilcev in civilistov po padcu Vukovarja. Po njihovih navedbah so bili tam zaprti in mučeni hrvaški ujetniki. Sporen se jim zdi tudi njegov nastop v Nišu le tri dni pred obletnico padca Vukovarja, 18. novembra.

Bosansko-hercegovskega pevca Dina Merlina decembra v Splitu ne bo. Foto: promocijsko gradivo

Podpisniki, ki so zbrali že več kot 5000 podpisov, od župana Tomislava Šute zahtevajo odpoved koncerta in umik javnega financiranja. Toda Šuta je jasno napovedal, da sprememba programa ne pride več v poštev. »Ni več prostora za nove peticije, mesto je sprejelo odločitev in ta bo uresničena,« je poudaril.

Šestmestni zneski

Tudi drugod na Hrvaškem bodo za novoletno zabavo in decembrsko rajanje namenili precej denarja. V Dubrovniku bo nastopil Plavi orkestar, v Opatiji Petar Grašo, v Zadru Nina Badrić in Alka Vuica. V Rovinju bo občinstvo zabaval Alen Islamović, v Pulju Bajaga in njegovi Instruktori, v Vodicah Maja Šuput in Dražen Zečić, v Poreču Jole.

Splitčani so Dinu Merlinu nasprotovali zaradi visokih stroškov koncerta, ti so znašali 375.000 evrov.

Severina bo silvestrovala v Tuzli, za njen nastop naj bi namenili 117.600 evrov. V črnogorskem Kotorju bo nastopil Zdravko Čolić, njegov honorar naj bi znašal 120.000 evrov.

V Splitu bodo za najdaljšo noč namenili precej denarja. Foto: Cropix

Tudi v programu splitskega adventa so številni znani izvajalci. Skupina Dalmatino naj bi prejela 29.000 evrov, Tony Cetinski 25.000, Duško Kuliš 20.200, Miroslav Škoro 18.000, Zorica Kondža 17.000, Crvena jabuka pa 16.000 evrov. Pri primerjavi zneskov je potrebna previdnost. Ni namreč vedno jasno, ali so honorarji navedeni z davkom ali brez davka in ali gre pri skupinah za plačilo celotnemu bendu oziroma spremljevalni ekipi ali zgolj posameznemu izvajalcu. Zneski tako niso neposredno primerljivi.