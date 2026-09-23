Simfonični metalci Blackbriar prihajajo v prestolnico

Nizozemska zasedba Blackbriar, ena najmočnejših predstavnic simfonične in gotske metal scene zadnjih let, 29. septembra prihaja v Slovenijo. V sklopu koncertov A Thousand Little Deaths po Evropi bodo nastopili tudi v ljubljanskem Orto baru. Predstavljajo album The Anemones Chapter.

Trdno na metal sceni

Skupina je znana po filmskem pripovedovanju zgodb skozi svojo glasbo, temačnih pravljičnih motivih v besedilih in izjemni odrski prezenci, zaradi česar njihove nastope označujejo kot globoko čustveno potovanje skozi teme ljubezni, izgube in smrti. S svojim tretjim studijskim albumom A Thousand Little Deaths, ki ga je produciral njihov dolgoletni sodelavec Joost van den Broek, Blackbriar še naprej premika meje svojega glasbenega izraza. To jesen bodo v Ljubljani pripravili nepozaben večer za vse ljubitelje gotskega metala, še posebno za svojo zvesto skupnost oboževalcev, imenovano Thorns.

29. septembra jim boste lahko prisluhnili v Ljubljani.

Skupina osvaja tudi digitalne platforme in si je utrdila mesto na svetovni metal sceni. Na YouTubu je zbrala že več kot 71 milijonov ogledov, na Spotifyju pa jo posluša več kot 190.000 poslušalcev na mesec. Z več kot 12 milijoni predvajanj na leto bodo oder Orto Bara ovili v čarobno, temačno vzdušje ter občinstvo začarali s svojimi nepozabnimi sirenskimi pesmimi in sanjavimi melodijami.

Na lestvice že v drugo

Skupino so leta 2012 ustanovili Zora Cock, René Boxem, Bart Winters in Frank Akkerman. Prvi single Ready to Kill so izdali leta 2014, vendar jih je na glasbeni zemljevid zares postavil drugi Until Eternity leto kasneje. Spevna skladba je od izida s spotom zbrala več kot 20 milijonov ogledov in še danes privablja nove poslušalce.

Nastopili bodo v Orto baru (simbolična fotografija). FOTO: Arhiv Hellcats

V enem dnevu denar za album

Ob vse večjem zanimanju za skupino so samostojno posneli in izdali svoj prvi EP Fractured Fairytales, hkrati pa se jim je pridružil še drugi kitarist. Ta EP je postavil trdne temelje njihovega eteričnega zvoka ter jim odprl številne nove priložnosti, med drugim koncerte po Nizozemski, Nemčiji, Belgiji, Franciji, Švici, Češki, Madžarski in drugod, kjer so nastopali ob skupinah Epica, Halestorm, In This Moment, DelaininMaYaN. Da bi ohranili popoln ustvarjalni nadzor nad svojo glasbo, je skupina uspešno izvedla kampanjo množičnega financiranja za naslednji EP We'd Rather Burn, ki je izšel oktobra 2018. Pri tem projektu so prvič sodelovali s producentom Joostom van den Broekom. EP je predstavil še izrazitejše sanjsko vzdušje in temačne zgodbe o čarovnicah, bansheejih in morskih sirenah. V tem obdobju se je klaviaturistskupini pridružil tudi na koncertnih odrih. Leto 2019 je prineslo singel Snow White and Rose Red zter EP Our Mortal Remains. Sledile so razprodane turneje z Epico in nastop z, nato pa je nadaljnje načrte prekinila pandemija covida-19.

Po začetku pandemije je skupina ostala popolnoma ustvarjalno neodvisna in leta 2020 s pomočjo oboževalcev uspešno financirala snemanje svojega prvega studijskega albuma. Potrebnih 25.000 evrov so zbrali v manj kot 24 urah, kampanja pa se je zaključila z več kot 70.000 evri. Po prejemu nagrade Drents Talent Award Culture 2021 so leta 2022 skladbo I'd Rather Burn izvedli skupaj z orkestrom Noordpool Orchestra. Aprila 2022 je skupino zapustil Frank Akkerman, nadomestil pa ga je Siebe Sol Sijpkens. Spot skladbe My Soul's Demise je prejel nagrado za najboljši spot province Groningen, album pa se je uvrstil med najboljše izdaje leta po izboru revije Metal Hammer. Predlani so prvič nastopili v Ameriki, na turneji kot gost Battle Beast. Nastopili so tudi na festivalih Wacken Open Air, Summer Breeze in Rock Imperium Festival. Letos bodo v sklopu prve evropske turneje prvič nastopili v Sloveniji.