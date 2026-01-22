Simon Vadnjal skočil v country vode

Tistih, ki ga dobro poznajo, nova skladba Simona Vadnjala ne preseneča. Vedo namreč, da mu je country zelo pri srcu. Zato se je odločil, da v novo skladbo Mamo to, za katero je posnel videospot, vključi ameriški Divji zahod. »Že vrsto let spremljam rast števila slovenskih ljubiteljev ameriške kulture, njihovih ikoničnih avtomobilov in motorjev, tradicije kavbojev, country plesov ter njihove prepoznavne glasbe,« pravi glasbenik in televizijec ob izidu nove skladbe, ki bo letos izšla tudi na njegovem drugem albumu. Da je country glasba zadnja leta spet zelo aktualna tudi na področju globalne popkulture, pričajo albumi zvezd, kot sta denimo Post Malone in Beyonce, country slog pa je med slovenskimi ljubitelji glasbe priljubljen že desetletja.

Mednje sodi tudi Simon. Za snemanje videospota se je povezal s skupino plesalcev plesne šole Spin iz Velenja. Videospot so zaznamovali s prepoznavnimi kavbojskimi klobuki, škornji, karirastimi srajcami in obveznim džinsom. Pod taktirko Matica Gabriela so ga posneli na posestvu ZOO Land v Slovenskih Konjicah. Dogajanje poteka na ulici starega divjega zahoda, v snemanje pa so se vključili tudi prebivalci živalskega vrta. »Med snemanjem nas je skrbno nadzirala straža sosedov – družina zvedavih surikat, vmes smo poslušali rjovenje leva, ki je kralj tamkajšnjega mini živalskega vrta, pesem Mamo to pa na pamet poznajo tudi že tamkajšnji plamenci,« je o dogodivščini povedal avtor.