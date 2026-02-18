  • Delo d.o.o.
VEDNO BOLJ PRILJUBLJENA ZVRST

Simon Vadnjal v country ritmih

Novo skladbo Mamo to je pospremil z videospotom, posnetim v kulisi Divjega zahoda v Slovenskih Konjicah.
Simon Vadnjal je z novo skladbo Mamo to obudil energijo ameriškega countryja. FOTO: MATIC GABRIEL
Simon Vadnjal je z novo skladbo Mamo to obudil energijo ameriškega countryja. FOTO: MATIC GABRIEL
Gordana Stojiljković
 18. 2. 2026 | 11:44
A+A-

Tradicija ameriške country glasbe je začinila zven aktualne skladbe Simona Vadnjala z naslovom Mamo to. »Že vrsto let spremljam rast števila slovenskih ljubiteljev ameriške kulture, njihovih ikoničnih avtomobilov in motorjev, tradicije kavbojev, country plesov ter njihove prepoznavne glasbe. Tradicionalni Wild West festival ob Zbiljskem jezeru vsako leto privabi več obiskovalcev, gre za vedno večjo skupnost, ki s svojo pozitivno naravnanostjo hitro zleze pod kožo –tudi na sončni strani Alp,« pravi glasbenik in televizijec ob izidu nove skladbe, ki bo letos izšla na njegovem drugem albumu avtorske glasbe. Da je country glasba zadnja leta spet zelo aktualna tudi na področju globalne popkulture, pričajo albumi zvezd, kot sta denimo Post Malone in Beyonce, country slog pa je med slovenskimi ljubitelji glasbe priljubljen že desetletja.

Tudi v Sloveniji vsako leto raste zanimanje za priljubljene country plese – tako skupinske v vrstah kot tiste v parih. Simon Vadnjal se je za snemanje videospota za pesem Mamo to povezal s skupino plesalcev Plesne šole Spin iz Velenja. Videospot so zaznamovali s prepoznavnimi kavbojskimi klobuki, škornji, karirastimi srajcami in obveznim džinsom. »Pri odraslih tečajnikih je vsako leto več vpisanih, pri nas smo v zadnjih letih organizirali tudi samostojne country plesne tečaje, starost plesalcev pa je zelo različna – od najstnikov do upokojencev,« je povedala vodja plesnih skupin in ena od plesalk v videospotu, Mojca Robič.

Poseben pečat videospotu pesmi Mamo to daje tudi lokacija, saj se ob ogledu znajdemo sredi ulic starega Divjega zahoda, zgodbo pa je ekipa režiserja Matica Gabriela posnela na posestvu ZOO Land v Slovenskih Konjicah. »Med snemanjem videospota nas je skrbno nadzirala straža sosedov – družina zvedavih surikat, vmes smo poslušali rjovenje leva, ki je kralj tamkajšnjega mini živalskega vrta, pesem Mamo to pa na pamet poznajo tudi že tamkajšnji plamenci,« je o dogodivščini na snemanju videa povedal Vadnjal.

