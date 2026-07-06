Simonov zaliv bo prvič gostil Balkan Summer Festival: prihajajo Desingerica, Nucci, Voyage, Inas in Biba

Simonov zaliv bo v petek, 14. avgusta, prvič prizorišče Balkan Summer Festivala, novega glasbenega dogodka, namenjenega ljubiteljem sodobnega balkanskega trapa in urbanih ritmov. Organizatorji napovedujejo začetek festivala, ki naj bi v prihodnjih letih postal stalnica poletnega dogajanja na slovenski obali.

Na odru se bodo zvrstila nekatera najbolj prepoznavna imena regionalne glasbene scene: Nucci, Voyage, Inas, Biba in Desingerica. Gre za izvajalce, ki s svojimi uspešnicami že več let krojijo sodobno balkansko trap sceno. Njihove pesmi dosegajo večmilijonske oglede na spletnih platformah, koncerti pa privabljajo številno občinstvo po vsej regiji.

Organizatorji obljubljajo več kot le koncertni večer. Ob morju, v ambientu Simonovega zaliva, napovedujejo spektakel z vrhunsko produkcijo, energičnimi nastopi in festivalskim vzdušjem, ki bo združilo glasbo, poletje in druženje.

Dogodek dodatno potrjuje, da Simonov zaliv letos postaja eno osrednjih prizorišč poletne koncertne sezone. V le nekaj dneh bo gostil kar dva velika glasbena spektakla različnih zvrsti, s čimer se utrjuje kot ena pomembnejših koncertnih lokacij na slovenski obali.

Vrata festivala se bodo odprla ob 19. uri. Organizatorji obiskovalcem svetujejo, naj si vstopnice zagotovijo pravočasno, saj zanimanje za premierno izvedbo festivala že presega pričakovanja.

Kdo bo nastopil?

Nucci

Nucci velja za enega največjih zvezdnikov nove generacije balkanske trap scene. S sodobnim zvokom, prepoznavnim vokalom in številnimi uspešnicami redno osvaja vrhove pretočnih platform, njegovi koncerti pa so pogosto razprodani. Znano je, da na odru ustvari močno povezavo z občinstvom.

Voyage

Voyage je eden najbolj priljubljenih predstavnikov sodobne urbane glasbe na Balkanu. V svoji glasbi združuje trap, pop in hip-hop, njegove skladbe pa dosegajo več deset milijonov ogledov. Sodeloval je z največjimi regionalnimi izvajalci in velja za eno najvplivnejših imen mlajše glasbene generacije.

Inas

Inas velja za vzhajajočo zvezdo regionalne urbane scene. S prepoznavnim glasbenim izrazom, sodobnimi trap ritmi in melodičnim pristopom si je v kratkem času pridobil širok krog poslušalcev ter utrdil položaj med najbolj obetavnimi izvajalci nove generacije.

Biba

Biba sodi med najbolj prepoznavne mlade obraze balkanske trap in hip-hop scene. Njegove skladbe redno odmevajo na družbenih omrežjih in pretočnih platformah, na koncertih pa s svojo energijo in samozavestnim nastopom ustvarja izrazito festivalsko vzdušje.

Desingerica

Desingerica je eden najbolj kontroverznih, hkrati pa tudi najbolj priljubljenih izvajalcev sodobne balkanske trap scene. Prepoznaven je po nekonvencionalnem glasbenem izrazu in odrskih nastopih, njegove uspešnice pa beležijo večmilijonske oglede. Njegovi koncerti slovijo po nepredvidljivem in energičnem šovu.