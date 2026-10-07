Škotski igralec med gledališčem in vohuni, morda bo celo novi James Bond

Škotski igralec Jack Lowden se je proslavil v kultni seriji Slow Horses (Počasni konji), ki jo predvaja Apple TV. Serija, za katero je značilen britanski črni humor, pripoveduje o skupini agentov iz protiobveščevalne službe MI5, ki so pristali v odložišču, zakotnih pisarnah, kjer naj ne bi počeli nič. Kot cinični domoljubi pa vendarle rešujejo Združeno kraljestvo, a se pri svojih akcijah zanašajo na metode, ki se zdijo skrajno zastarele ali pa so vsaj zelo nenavadne.

36 LET je star Jack Lowden.

Šestintridesetletni Lowden v seriji igra Riverja Cartwrighta, najmanj ekscentričnega člana skupine. Prihaja iz vohunske družine, saj je za britansko tajno službo delal že njegov ded. V zadnjih epizodah je deda – v seriji ga je upodobil odlični Jonathan Pryce – ravno pokopal. A ko gre Jack Lowden v akcijo, zna biti hiter, spreten, iznajdljiv. Skoraj kot James Bond ... In Lowden je med tistimi, katerih imena se najpogosteje omenjajo med možnimi nasledniki Daniela Craiga.

Kdo bo naslednji? FOTO: Toby Melville/Reuters

Igralsko kariero je začel v gledališču. Rodil se je 2. junija 1990 v Chelmsfordu v Angliji, potem se je z družino preselil na Škotsko. Letnica rojstva ni nepomembna, saj sovpada s koncem hladne vojne. Študiral je na Škotskem kraljevem konservatoriju v Glasgowu, kjer je diplomiral leta 2011. Leta 2025 mu je konservatorij podelil častni doktorat. Njegov brat je uspešen baletni plesalec. Prvi večji preboj je doživel še pred koncem študija. Pri komaj 19 letih je nastopil v predstavi Black Watch Škotskega narodnega gledališča, eni najodmevnejših gledaliških produkcij svoje generacije. Predstava je tematizirala izkušnje škotskih vojakov v Iraku. Leta 2014 je za vlogo Oswalda v dramiStrahovi prejel nagrado Laurencea Olivierja, eno najuglednejših britanskih gledaliških priznanj. Leta 2017 je nastopil v Dunkirku, kjer je upodobil pilota britanskega kraljevega letalstva.

Član ekipe Počasnih konjev je od leta 2022. Njegov šef je cinični, zanemarjeni in bleščeče inteligentni Jackson Lamb, ki ga imenitno upodablja Gary Oldman. In če je Lowden ambiciozen in agilen, je Oldman njegovo popolno nasprotje. Oldman je pred tedni, ko so govorice o seznamu kandidatov za novega Bonda dobile pospešek, mimogrede navrgel, da drži pesti za Lowdna. Novice, da je tega že razglasil za novega Bonda, pa je Oldman povezal z nesporazumom. Ob omembi iskanja novega Bonda je med časopisnim intervjujem zgolj poudaril, da navija za Lowdna.

Za vlogo Oswalda v drami Strahovi je prejel nagrado Laurenceja Olivierja.

Nick Mohammed, ki v Počasnih konjih upodablja premetenega londonskega župana Zafarja Jaffreyja, pa je pred dnevi dejal, da je Lowden morda za novega Bonda že nekoliko prestar, saj naj bi bil idealen Bond mlajši od 30 let.