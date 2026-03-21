NOVOST

Skupina DEMM predstavila album Brez enega hita

Prvenec prinaša žanrsko raznolikost in iskren pogled na mladost.
DEMM so Marko Brglez, Urban Kavkler in Jan Kolbič.
S. N.
 21. 3. 2026 | 05:16
Skupina DEMM je predstavila svoj prvi dolgometražni album Brez enega hita, ki prinaša 11 novih skladb in iskren vpogled v njihovo leto in pol dolgo ustvarjalno obdobje. Kot pravijo sami, album odraža njihovo življenje – od resnih trenutkov do popolne sproščenosti in samoironije. Če so še nedavno trdili, da dosti vedo, danes priznavajo, da pravzaprav nimajo pojma – in prav v tem je njihova moč.

Prvenec zaznamuje žanrska raznolikost, ki se giblje med pankom, rockom, hip hopom in elektronskimi vplivi. DEMM se v besedilih lotevajo vsakdanjih tem, kot so odvisnost od telefonov, odnosi, družbena nestrpnost ter kritika sodobne slovenske zabavne glasbe. Med izstopajočimi skladbami so energična Grda navada, provokativni John Lemon ter generacijski manifest Glup in mlad.

Album zaznamujejo neposrednost, humor in kritičnost, hkrati pa tudi osebne zgodbe in refleksija odraščanja. Ob izidu albuma napovedujejo tudi koncert, ki bo 1. aprila v klubu Gromka na Metelkovi, kjer bodo v živo predstavili vse skladbe s prvenca. Brez enega hita ni le glasbeni projekt, temveč iskren dokument mladosti, zorenja in iskanja lastne poti.

