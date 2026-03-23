Skupina Flirrt je Mariboru izvedla največji samostojni koncert, za ljudi je pripravila tudi presenečenja

Slovenski pop rockerji, ki so precej pozno dosegli širšo prepoznavnost, Flirrt, so v soboto do zadnjega kotička napolnili mariborsko dvorano Tabor in napovedali ponovno osvajanje Ljubljane. Po Križankah in Odiseji bodo sredi septembra prvič nastopili v Cankarjevem domu. Mariborski koncert je bil hitro razprodan, Rok Lunaček, frontman in gonilna sila skupine, ki od leta 1997 »fajta« na slovenski glasbeni sceni, pa je iskreno priznal, da tega, da bi lahko kadarkoli napolnil eno najzahtevnejših slovenskih dvoran, ni nikoli pričakoval.

»Izkazalo se je to, kar smo si vsi želeli – da bi v Maribor prišla vsa Slovenija. Prišli so Štajerci, seveda, prišla je ljubezen iz Dolenjske, Gorenjske, Koroške, Primorske ... od povsod. Ni večjega poklona za 29 let delovanja skupine. Če je to napoved 30-letnice, podpišemo takoj. Hvala slehernemu srcu, ki je bilo danes v tej dvorani, hvala več kot 4000 obiskovalcem, več pa zdaj ne zmorem,« je ob koncu koncerta povedal Lunaček.

Kot gostje presenečenja so najbolj udarili Modrijani, najbolj energičen pa je bil Vili Resnik.

Prvo večje presenečenje je bila Kaja Kovačič, voditeljica na Radiu Antena in soustvarjalka podkasta Tisti dnevi v mesecu, ki je zapela pesem Blizu. Publika je norela, Kaja pa je priznala, da bi izkušnjo z veseljem ponovila. Poleg Kaje je Lunaček na oder povabil še Vilija Resnika, ki mu je napisal veliki zimski hit Nihče ni sam, ko pada sneg. Resnik je od Ajdovščine, kjer trenutno biva, do večernega koncerta v Bohinju naredil obvoz skozi štajersko prestolnico, da je skupini izkazal podporo. Podobno so storili Modrijani, ki so osrednjo mariborsko dvorano tako rekoč dvignili na noge, ko so kot veliko presenečenje večera v a cappella slogu odpeli enega največjih hitov skupine Flirrt Punca v belem. »Bilo je božansko. Mene je bilo strah, ker nisem vedel, kako nas bo sprejela publika. Ko sem hodil po dvorani, nisem nikogar poznal, to je bila čisto druga publika. A ko smo prišli na oder, brez napovedi – nas niso izžvižgali, kar je bil naš prvi cilj. Super je bilo, da smo zapeli, me je pa bilo strah, da bom pozabil besedilo, a ga je tako in tako z nami pela cela dvorana,« je po nastopu povedal Blaž Švab.

Kaja Kovačič je na odru zapela pesem Blizu.

Finiš koncerta je Lunaček po duetu s soprogo Vito, za katero vedno znova brez sramu pove, da mu je življenje obrnila na glavo in mu pokazala to, v kar ni nikoli verjel, iskreno ljubezen, odpel zavit v slovensko zastavo. Kot eden največjih slovenskih avtorjev velja tudi za velikega borca slovenskih popevk in glasbenih skupin. Na ta način namreč že nekaj časa od velike vrnitve skupine Flirrt izpostavlja podporo slovenskim glasbenikom in njihovi glasbi, kar redno poudarja tudi na koncertih. V Mariboru ni bilo nič drugače, saj je večer sklenil z jasnim poklonom domači glasbeni ustvarjalnosti in občinstvu, ki takšno glasbo zvesto podpira.