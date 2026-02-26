Skupina Zvita feltna za okrogel jubilej pripravlja nekaj posebnega

Dvajset let delovanja v glasbeni industriji pomeni zrelost, preizkušnje in nenehno prilagajanje spremembam na sceni. V tem času je imela skupina Zvita feltna več kot 1000 nastopov, ustvarila 29 avtorskih skladb, posnela 23 videospotov ter na svojem kanalu na YouTubu presegla 30 milijonov ogledov. Šest njihovih skladb je doseglo več kot milijon ogledov, med njimi izstopa uspešnica Gin in tonic. Člani skupine poudarjajo, da statistika nikoli ni bila njihovo glavno vodilo; bistveno pomembnejše se jim zdi, da po dveh desetletjih še vedno delujejo kot povezana ekipa in da njihov koncertni koledar ostaja zapolnjen.

Po dvajsetih letih jih ne povezuje le glasba, temveč tudi pristno prijateljstvo. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Jedro predstavlja prijateljstvo

Žan, Blaž, Matic in Theo poudarjajo, da so najprej prijatelji in šele nato glasbeni kolektiv. Medsebojno zaupanje, odkrita komunikacija in skupna vizija so temelj njihovega delovanja. Nesoglasja rešujejo sproti, brez zamer in prikritih napetosti, kar je v svetu glasbe, kjer so odnosi pogosto na preizkušnji, redkost. Poudarjajo tudi pomen urejenih poslovnih odnosov. Jasno razdeljene odgovornosti in transparentno finančno poslovanje so, kot pravijo, nujni pogoji za dolgoročno stabilnost. Prav ta kombinacija osebne povezanosti in profesionalnega pristopa jim je omogočila, da v dvajsetih letih niso doživeli resnega razkola.

Največje priznanje njihovemu ustvarjanju so polne dvorane.

Njihovo delo je tesno povezano s potovanji. Na nastope se še danes vozijo skupaj, prevozijo več kot 20.000 kilometrov na leto, kar v dveh desetletjih pomeni približno 300.000 kilometrov na slovenskih in tujih cestah. Čas, preživet na poti, ni zgolj logistična nuja, temveč prostor za razmislek, načrtovanje in utrjevanje odnosov. Poudarjajo, da se ne primerjajo z drugimi izvajalci, temveč ostajajo osredotočeni na lastno ustvarjalnost, kar se po njihovem mnenju odraža tudi v stabilnem in uspešnem delovanju skupine.

Jubilejni koncert

Prelomnico v njihovi karieri predstavlja skladba Edina, ki jih je leta 2017 iz kroga lokalno prepoznavnih izvajalcev ponesla med najbolj uveljavljene zabavne skupine v Sloveniji. Poseben mejnik ostaja nastop pod šotorom v Škofji Loki, kjer jih je pričakalo nabito polno prizorišče. Ob izvedbi pesmi je množica zapela v en glas, kar je za skupino pomenilo prvo resnično izkušnjo množične podpore in potrditev, da njihova glasba presega lokalne okvire. Ta trenutek še danes opisujejo kot enega najintenzivnejših v svoji karieri.

Dvajsetletnico delovanja bodo zaznamovali tam, kjer se je njihova pot začela. V Dutovljah na Krasu bodo 22. maja pripravili jubilejni open air koncert, na katerem se jim bodo pridružili glasbeni gostje, s katerimi so sodelovali v preteklih dveh desetletjih. Večer bo zasnovan kot retrospektiva njihove ustvarjalne poti, od skladb Gin in tonic in Edina do novejših projektov. Z izbiro domačega kraja želijo poudariti pomen okolja, ki jih je podpiralo od prvih vaj naprej, ter simbolno skleniti krog dveh desetletij vztrajnosti, prijateljstva in glasbene predanosti.