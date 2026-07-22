Skupni nastopi sprožili govorice: glasbenika pravita, da gre zgolj za uspešno sodelovanje

Po slovenski glasbeni sceni krožijo govorice, da naj bi skupino Langa zapustil Mišo Kontrec mlajši in se pridružil eni najbolj priljubljenih domačih zasedb, Fehtarjem. Ugibanja so se v zadnjih tednih močno razširila med ljubitelji narodnozabavne glasbe, zato smo preverili, kaj se v resnici dogaja.

»Moja glasbena pot se v zadnjem času prepleta s Fehtarji,« nam je potrdil Kontrec. Vse skupaj je sprožilo naključje. »Lani sem se v Prlekiji srečal z Maticem Plevelom. Z Lango smo snemali videospot, on pa je bil takrat tam. Matica je pritegnilo moje igranje violine. Po sproščenem pogovoru me je presenetil z vprašanjem, ali bi bil gost na njihovem koncertu na Pomurskem poletnem festivalu v Veliki Polani. Bil sem presenečen in z veseljem sem ponudbo sprejel. Ko so me sredi koncerta napovedali kot posebnega gosta večera, sem bil iskreno ganjen. Skupaj smo zaigrali prekmurski pesmi Namesto koga roža cveti in Daj mi, Micka, pejneze nazaj, občinstvo pa je nastop sprejelo z velikim navdušenjem. Takrat sem tudi sam začutil, zakaj Fehtarji na vsakem koncertu ustvarijo tako nepozabno vzdušje,« pojasni.

Mišo Kontrec mlajši ostaja član Lange. FOTO: osebni arhiv

Po tem koncertu so ostali v stikih in se večkrat srečali na različnih dogodkih po Sloveniji. Miša so Fehtarji navdušili s profesionalnostjo, preprostostjo in pozitivnim vzdušjem. »Nikoli nisem imel občutka, da sem gost – vedno sem bil sprejet kot del njihove ekipe. Ko me je maja letos Matic povabil še na velik koncert ob predstavitvi albuma Strici so mi povedali v ljubljanskih Križankah, sem bil znova počaščen. Vedel sem, da bo to poseben večer, vendar je koncert presegel vsa moja pričakovanja. Spektakel z vrhunskimi glasbeniki, pevci, plesalkami, svetlobnimi učinki in razprodanim avditorijem je bil dokaz, da Fehtarji trenutno veljajo za eno najbolj priljubljenih slovenskih skupin. Še večje zadovoljstvo pa mi je predstavljalo dejstvo, da sem lahko bil del te zgodbe,« pravi Kontrec.

Prav pogosto druženje, skupni nastopi in očitno dobro sodelovanje so najverjetneje sprožili ugibanja, da naj bi Mišo zapustil Lango in se pridružil Fehtarjem. Čeprav ni znano, da bi bili odnosi v Langi skrhani, so se govorice hitro razširile med ljubitelji narodnozabavne glasbe. »S fanti iz Fehtarjev se odlično razumemo in sodelujem z njimi tudi solistično, torej kot Mišo, brez Lange. Ostalih stvari pa ne bi komentiral,« nam je povedal Kontrec. Govorice je zanikal tudi Matic. »To ne drži. Fehtarji smo in zaenkrat ostajamo štirje. Na nastopih nas spremlja skupina Brassci. Miško se nam je dvakrat pridružil kot gost, tudi v prihodnje bo, kadar se bo pokazala priložnost, najino sodelovanje ostalo v takšni obliki,« je pojasnil.