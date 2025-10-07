  • Delo d.o.o.
TURNEJA

Slakova glasba gre spet med ljudi, to so kraji, kjer jo boste lahko slišali

To smo mi, prijatelji je naslov letošnje koncertne turneje. Ekipa bo nekoliko drugačna, zvenele bodo druge melodije.
Mojca Marot
 7. 10. 2025 | 07:40
3:30
»To smo mi, prijatelji, radi nas imajo vsi, vsak doma pusti skrbi, dajte jih še vi!« Tako zveni prva kitica skladbe Lojzeta Slaka s točno takšnim naslovom To smo mi, prijatelji, za katero je besedilo napisala Tatjana Rodošek in je izšla na kaseti leta 1987. To smo mi, prijatelji je tudi pomenljiv naslov nove, letošnje koncertne sezone Slakove glasbe, ki se znova seli med ljudi. Prvi koncert bo 16. oktobra v Dravogradu, ta mesec bosta še dva, in sicer 19. oktobra v Mirni Peči ter 23. oktobra v Vojniku. Novembra se jih bo zvrstilo šest, prvi bo 9. novembra v Šoštanju, 16. novembra bo v Pivki, 20. v Dobrovi, 23. v Oplotnici, 27. v Gorišnici, turnejo pa bodo sklenili s koncertom 30. novembra v Železnikih.

16. oktobra v Dravogradu bo prvi koncert.

»Slakova glasba je skozi desetletja povezovala ljudi, iz nje so se rodila številna prijateljstva, z njo smo praznovali, peli, plesali, marsikdo se je ob njej tudi zaljubil in kasneje poročil. Pomagala nam je prebroditi življenjske preizkušnje in nas vedno znova tolažila. To je pesem srca, pesem čistega veselja in pristne povezanosti,« pravi Leopold Pungerčar, nečak Lojzeta Slaka, ki je pripravil scenarij, obenem pa bo letos povezoval vse koncertne večere, na katerih bomo slišali številne Slakove uspešnice.

Vesel večer

Ekipa na turneji bo nekoliko drugačna, prav tako bodo zvenele druge melodije. A brez Čebelarja niti letos ne bo šlo, pa še kakšna se bo ponovila. Kot je za Slovenske novice razkril Pungerčar, bo Lojze ostal v nebesih, kjer počiva že 14 let. »Bo pa na vse nas gledal od tam zgoraj,« pove Pungerčar, ki bo tudi letos razkril marsikatero anekdoto in zgodbo iz življenja svojega strica, vsem dobro znanega dolenjskega godca, ki je v glasbeni skrinji zapustil bogato glasbeno zapuščino. Tudi pesmi o ljubezni in prijateljstvu, ki sta naši temeljni vrednosti, brez katerih bi bili v svetu, v katerem živimo, izgubljeni. »Vsekakor bo to vesel zvečer, saj se prijatelji pogosto dobivajo ob vinu v kakšni kleti, zato bodo temu primerne tudi pesmi, ki jih bomo slišali,« še razkriva Pungerčar.

Na vse nas bo gledal od tam zgoraj

Ker je letošnje leto posvečeno eni najplodovitejših slovenskih tekstopisk Faniki Požek, ki je s svojimi besedili zaznamovala številne nepozabne narodnozabavne uspešnice, bomo slišali tudi pesem V deželici sonca in grozdja, ki je bila prva Slakova z njenim besedilom. Pa pesmi Pij godec z mano, Lunca, Ne prižigaj luči ter tudi Gasilsko. »Lojze Slak je zagotovo igral na največ gasilskih veselicah na svetu,« meni Pungerčar.

Videti bo mogoče številne fotografije iz Slakovega arhiva ter prisluhniti odlomkom iz intervjujev. Pungerčar doda, da bo presenečenje tudi to, da bo njegov sin Žiga Pungerčar Marn prvič zapel in zaigral s svojo lastno zasedbo, kar bo gotovo češnjica na torti. Poleg Žige bodo nastopili še Andrej Bergant, Rok Švab in Silvo Pliberšek s prijatelji, ansambla Dar in Akordi, Marcela, Jure Mlinšek, pa še kdo kot presenečenje. 

Lojze Slak glasba turneja narodnozabavna glasba
