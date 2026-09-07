Slavili Špadni fantje in Gajstni muzikanti, Korenova plaketa Nini Kovšca: na odru so pustili srce (FOTO)

COLČANKA

Na dvorišču Minoritskega samostana na Ptuju​ so odmevali polke in valčki.

Petkov večer je na dvorišču Minoritskega samostana na Ptuju minil v soju luči in dogajanja na 57. Festivalu narodnozabavne glasbe (NZG) Ptuj, ki je ponudil raznolik večer polk in valčkov. Kar 12 tekmovalnih in prav toliko že znanih viž, letos so prevladovale polke, smo slišali v izvedbi ansamblov Fekonja, Wow, Miha Trčka, Ekstaza, Hmelbojsi, Vrabci, Namig, Gajstni muzikanti, Brloga, Abuhi, Špadni fantje in Upanje. Prevladovale so trio zasedbe z večglasnim petjem, kvinteta sta bila le dva. Kar je zanimivo, glede na to, da slovenska krajina premore veliko mladih, nadobudnih kvintetov. ...