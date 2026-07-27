Svetovno priznani violončelist razgrel Ptuj, dvakrat so ga priklicali nazaj

Ptuj je ob zaključku julijskega sklopa 18. Festivala Arsana doživel večer, ki je presegel okvir običajnega koncerta. Svetovno priznani violončelist Luka Šulić je občinstvo najstarejšega slovenskega mesta, ki je prišlo z različnih koncev Slovenije pa tudi iz tujine, popeljal med klasično eleganco in sodobno odrsko energijo. Za veliki finale je postregel še s svetovno znanimi uspešnicami, med drugim skladbami Metallice in Queenov, navdušeno občinstvo pa ga je nazaj na oder priklicalo kar dvakrat.

Soustanovitelj svetovno uspešnega dua 2Cellos je pokazal, da mu tehnična dovršenost pomeni zgolj izhodišče. V njegovih rokah je violončelo prevzemalo vloge pevca, orkestra in udarnega rokovskega glasbila. Nežnejši trenutki so se prelivali v eksplozivne vrhunce, Šulić pa je tudi tokrat brez težav združil na videz povsem različne glasbene svetove. Večer je imel posebno težo tudi zaradi bližine njegovega rodnega Maribora. Čeprav je nastopal na nekaterih najuglednejših svetovnih odrih, od londonskega Royal Albert Halla do newyorškega Madison Square Gardna, je na Ptuju priznal, da domačega nastopa ne more primerjati z nobenim gostovanjem. »Najlepše je igrati doma, a hkrati tudi najtežje,« je povedal.

Najlepše je igrati doma, a hkrati tudi najtežje.

Morebitno breme domačega terena je hitro spremenil v dodatno energijo. Občinstvu ni ponudil le brezhibno odigranega programa, temveč odrski spektakel, v katerem so se prepletali virtuoznost, strast, dramatičnost in neposreden stik s poslušalci. Glasbene vrhunce je pospremilo navdušenje občinstva, Šulić pa je večer začinil tudi s svojimi zabavnimi komentarji.

Mladen Delin, vodja Festivala Arsana, s soprogo Ano, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, s soprogo Barbaro, Milan Kuster, direktor I-Venta, ter Sebastijan Škorc, trener OK Maribor FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Posebno priznanje

Večer je imel tudi pomembno simbolno razsežnost. Festival Arsana je iz rok predsednika Štajerske gospodarske zbornice Alberta Kekca prejel zahvalno plaketo za izjemen doprinos k razvoju festivalskega turizma v regiji. Priznanje je potrdilo pomen festivala kot kulturnega in turističnega projekta, ki na Ptuj privablja obiskovalce in mesto utrjuje na festivalskem zemljevidu. Javno pohvalo je ekipi namenil tudi Ptujčan Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, enega glavnih pokroviteljev festivala. Izpostavil je vztrajnost in predanost ekipe, ki na Ptuju ohranja enega največjih slovenskih festivalov, ter ljudi v ozadju, brez katerih velikih imen in odmevnih koncertnih večerov ne bi bilo.

Koncert Luke Šulića je bil zadnji veliki dogodek julijskega sklopa Festivala Arsana in sklep tedna, v katerem je Ptuj znova zaživel v festivalskem utripu. Festival se bo nadaljeval tudi avgusta, Šulić pa je julijsko poglavje zaključil v velikem slogu – z dvema bisoma in občinstvom, ki je svojega umetnika nagradilo z glasnim aplavzom.