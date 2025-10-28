Slovencu uspelo na hrvaškem festivalu

Predzadnji petek v oktobru je na Hrvaškem potekal mednarodni festival Darfest 2025, katerega glavni član žirije je bil priznani operni pevec Jacques Houdek, ki je pred nekaj leti zastopal Hrvaško na Evroviziji.

Naš glasbenik Robert Ficker se je na Darfestu predstavil s skladbo Idemo na more, z njim je bila vrhunska ekipa, v kateri so bili plesalka Megi Knuplež, kitarist Denis Jurković in Robert Habek, ki je nastop spremljal na ukulele. »Konkurenca je bila tokrat zelo težka, na koncu pa smo osvojili nagrado za najboljši scenski nastop,« je po festivalu delil veselo novico z nami Ficker.

Kot je dodal, pa je zanimivo, da je bil operni pevec Houdek že leta 2018 glavni član žirije na omenjenem festivalu in mu je takrat za skladbo Suzo moja namenil največ točk, zato je ta skladba pred sedmimi leti zmagala. Letos pa ga je očitno navdušila skladba Idemo na more, zato ji je skupaj z žirijo namenil nagrado za najboljši scenski nastop.

»Rad bi se zahvalil tudi direktorju festivala ​Nenu Pajtaku, ki je zaslužen, da je Darfest festival na vrhunskem nivoju, saj vsi skladbe izdajajo in pojejo v živo, na njem pa sodelujejo glasbeniki iz celotnega Balkana,« je še povedal.