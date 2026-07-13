Slovenec je naj evropski igralec: Niko Goršič slavil na Prespanskem jezeru (FOTO)

Na Mednarodnem gledališkem festivalu Actor of Europe, že 24. po vrsti, je letos slavil Slovenec: naj evropski igralec je postal Niko Goršič. Na prireditvi v Severni Makedoniji so mu podelili nagrado za življenjsko delo. Gre za eno najuglednejših mednarodnih priznanj na področju gledališke umetnosti. Nagrada, ustanovljena leta 2003, je namenjena izjemnim gledališkim ustvarjalcem, katerih umetniški opus pomembno zaznamuje evropsko gledališko dediščino in prispeva k skupnemu kulturnemu spominu Evrope. Festival že štiriindvajset let povezuje umetnike ob Prespanskem jezeru, na stičišču Severne Makedonije, Albanije in Grčije.

Poleg Milene Zupančič edini slovenski nagrajenec doslej. FOTO: Osebni Arhiv

Izbran soglasno

Predsednik festivala, makedonski dramatik, pisatelj, nekdanji diplomat, predsednik Mednarodne univerze Europa Prima v Skopju Jordan Plevneš je ob podelitvi poudaril, da je mednarodni umetniški odbor Goršiča izbral soglasno. »Niko Goršič ima legendarno biografijo, ki zajema jugoslovanski, balkanski, evropski in svetovni gledališki prostor. S svojim ustvarjanjem je gledališče razumel kot globalni prostor, tako kot je Shakespeare razumel svet – kot oder. Vse življenje je iskal dostojanstvo in ljubezen v človeku. Zato smo ponosni, da se je tej izbrani družini največjih evropskih gledaliških umetnikov pridružil tudi Niko Goršič – v ponos slovenski kulturi ter vsem nam, ki verjamemo v moč evropske umetnosti,« je strnil.

Goršič spada med najvidnejše osebnosti slovenskega sodobnega gledališča. Štirideset let je ustvarjal v Slovenskem mladinskem gledališču, za katero je pomembno prispeval k mednarodni uveljavitvi. Kot igralec, režiser in performer je sodeloval na več kot 300 mednarodnih festivalih v 34 državah ter ustvarjal z več kot štiridesetimi gledališkimi ustanovami v Sloveniji in tujini. Za življenjsko delo je med sedemintridesetimi nagradami kot igralec in režiser Nick Upper leta 2007 prejel tudi Odličje Marije Vere Društva slovenskih gledaliških igralcev.

Jordan Plevneš je poudaril, da je bil Goršič izbran soglasno. FOTO: Osebni Arhiv

Iz Slovenije doslej dva

»To priznanje razumem predvsem kot priznanje dosežkom slovenskemu alternativnemu gledališču od šestdesetih let preteklega stoletja do danes. Potrjuje, da naše ustvarjanje nikoli ni bilo le lokalno, ampak je bilo od začetkov mednarodno. Desetletja sodelovanj, gostovanj in ustvarjanja so dobila potrditev, da niso bila spregledana,« pravi o nagradi.

Poleg Goršiča sta med prejemniki te nagrade z območja nekdanje Jugoslavije tudi srbski igralec Ljuba Tadić in hrvaški Rade Šerbedžija, ostali dosedanji nagrajenci pa so bili še Marcel Bozonnet (Francija), Bruce Myers (Združeno kraljestvo), Ion Caramitru (Romunija), Maria do Céu Guerra (Portugalska), Enikő Eszenyi (Madžarska), Iva Janžurová (Češka), Brian Michaels (Nemčija), Anna Pettersson (Švedska) in Milena Zupančič. »Lepo je biti med največjimi evropskimi igralci. Prijetno je biti v takšni družbi. Iz Slovenije je bila doslej med nagrajenci Milena, zdaj pa sem se ji pridružil tudi sam. To je velika čast,« je še dodal.