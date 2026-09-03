Slovenija na beneškem filmskem odru: v tekmovalnem programu slovenska koprodukcija

Začel se je 83. beneški filmski festival, na katerem je zastopana tudi Slovenija. Slovenski film se namreč predstavlja v dveh programih, v tekmovalnem programu Obzorja (Orizzonti) in programu Venice Open – film o filmih. V Obzorjih je 19 filmov z vsega sveta, iz naše regije pa se je v program uvrstil Do konca dneva režiserke Jelene Maksimović, ki je nastal v srbsko-bolgarsko-slovensko-črnogorsko-hrvaško-nemški koprodukciji, sporoča Slovenski filmski center (SFC).
Slovenski film se predstavlja v tekmovalnem programu Obzorja in programu Venice Open – film o filmih.
»Do konca dneva je že deseti film, pri katerem sodelujem in ki svojo mednarodno pot začenja na Beneškem filmskem festivalu, zato je ta skozi leta postal eden naših najpomembnejših festivalov za mednarodno promocijo in nadaljnjo svetovno distribucijo filmov. Projekt spremljam od zgodnje faze razvoja, zato ima v mojem producentskem opusu posebno mesto, še toliko bolj zaradi dejstva, da je Jelena naša stalna sodelavka,« je ob svetovni premieri povedal koproducent Miha Černec.
Jelena Maksimović je srbska režiserka, filmska montažerka in pedagoginja, ki je magistrirala na Fakulteti za dramske umetnosti v Beogradu, od leta 2015 pa poučuje na Fakulteti za medije in komunikacije v Beogradu. »Njena dela – tako v vlogi montažerke kot režiserke – so bila prikazana na pomembnih mednarodnih filmskih festivalih, za svoje delo kot montažerka je prejela številne nagrade. V Sloveniji so ji zaupali montažo pri več uspešnih filmih: Mama (2016), režija Vlado Škafar, Košarkar naj bo (2017), režija Boris Petković, Jaz sem Frenk (2019), režija Metod Pevec, Orkester (2021), režija Matevž Luzar, Skriti ljudje (2025), režija Miha Hočevar,« o njej zapiše SFC.
Med šest filmov v programu Venice Open – film o filmih pa se je uvrstil film Perverznjakov vodič po utopijah režiserke Sophie Fiennes. Nastal je v koprodukciji Irska-Velika Britanija-Slovenija-Nizozemska-Norveška. V glavni vlogi nastopa Slavoj Žižek, ki nas vodi skozi pokrajine filmskih klasik, glasbe, družbenih omrežij, arhivov in spletnih oddaj. S presenetljivimi zasuki in obrati zarisuje utopične iluzije našega časa. Skozi absurdne zasuke nas zapelje v spoznanje lastne usode, da bi jo lahko spremenili. »Če bi nas nekega dne obiskali vesoljci in me po naključju vprašali: 'Ali nam lahko razložite, kaj je človeštvo?'« pravi Žižek, »jim ne bi odgovoril: 'pojdite naokoli in poglejte,' temveč: 'poglejte te in te filme, in razumeli nas boste.'« Vodič zaključuje dvajsetletno sodelovanje med Sophie Fiennes in Slavojem Žižkom ter dopolnjuje trilogijo, ki se je začela s Perverznjakovim vodičem po filmu (2006) in Perverznjakovim vodičem po ideologijah (2012), še izvemo.