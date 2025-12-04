Slovenije ne bo na Evroviziji? Izrael bo lahko sodeloval ...

Izrael bo prihodnje leto lahko sodeloval na evrovizijskem tekmovanju na Dunaju, so v okviru generalne skupščine danes sklenile članice Evropske radiodifuzne zveze (EBU). Španija in Nizozemska sta že sporočili, da bosta zato bojkotirali tekmovanje.

Države članice danes niso glasovale o samem sodelovanju Izraela, so pa namesto tega potrdile novo ureditev, namenjeno zaščiti integritete tekmovanja, ki omogoča sodelovanje vseh držav, poročajo tuje tiskovne agencije. Srečanje članic zveze so sprožili pozivi k izključitvi Izraela zaradi vojne na območju Gaze.

Minuli mesec je EBU že spremenila pravila glasovanja na evrovizijskem tekmovanju, da bi upoštevala pomisleke članic ter okrepila zaupanje in preglednost. Članice zveze bodo preučile, ali so novi ukrepi zadostni in ali še vedno želijo, da bi glasovale o sodelovanju Izraela.

V minulih mesecih je več držav sporočilo, da se v primeru sodelovanja Izraela na izboru za pesem Evrovizije prihodnje leto zaradi genocida, ki ga Izraelu očitajo na območju Gaze, ne bo udeležilo tekmovanja. Med njimi so Islandija, Španija, Nizozemska, Irska in Slovenija. Španija in Nizozemska sta po današnji odločitvi že potrdili, da bosta tekmovanje bojkotirali.