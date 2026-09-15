Slovenka, ki je navdušila vplivneža IShowSpeeda, harmoniko zamenjala za ukulele (VIDEO)

Tjaša Božič, ki je lani raztegnila meh in navdušila svetovno znanega ameriškega vplivneža IShowSpeeda, z resničnim imenom Darren Jason Watkins Jr., ter s harmoniko osvojila tudi Triglav, predstavlja novo pesem A si kaj moj. Tokrat je v roke vzela ukulele, s katerimi je novi skladbi dodala bolj lahkoten, poletno obarvan značaj.

»S Timijem Krhlankom sva zelo dobra prijatelja in se pri ustvarjanju vedno odlično ujameva. Tokrat sva se odločila, da mora biti pesem drugačna. Želela sem nekaj poletnega, sproščenega in igrivega,« je povedala Tjaša. Krhlanko se je podpisal pod melodijo in besedilo, za aranžma in miks je poskrbel Željko Mladenović, mastering pa je delo Janeza Križaja. Pri spremljevalnih vokalih sta sodelovala Jasmina Šmarčan Kališnik in Samo Kališnik. »V resnici znam igrati ukulele in ni šlo le za potrebe videospota,« je še razkrila glasbenica, ob tem pa poudarila, da njena prva ljubezen ostaja harmonika. Ta se bo vrnila že v naslednji skladbi. Do konca leta Tjaša napoveduje še najmanj tri nove pesmi. Med njimi naj bi bila tudi takšna, ob kateri bodo poslušalci, kot pravi, ostali odprtih ust.