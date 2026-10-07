Slovenska didžejka stavi na lasten vokal

Slovenska didžejka in producentka DE XENIA z novim singlom TicToc Funny Money odpira novo poglavje svoje glasbene poti. Po številnih nastopih v tujini se vse bolj usmerja v avtorsko produkcijo, pri aktualni skladbi pa je prvič močneje izpostavila tudi lasten vokal. Pesem je po njenih besedah dober odziv doživela predvsem v Aziji in Braziliji, zanimanje pa se je razširilo tudi na glasbeno industrijo. Poseben del projekta je futuristični videospot, pri katerem so s pomočjo naprednih orodij umetne inteligence ustvarili celoten vizualni svet – od motorjev do kostumov. Video se že približuje pol milijona ogledom.

TicToc Funny Money je hkrati uvod v njen novi koncept NEOX – New Era Of Xperience. Z njim želi DE XENIA povezati udarne techno ritme, melodični TechWave, rave nostalgijo devetdesetih in sodoben festivalski šov z neonskimi vizuali. Do konca leta načrtuje še najmanj en avtorski singel, pripravlja pa tudi remiks znane svetovne uspešnice. Pomemben del njenega ustvarjanja ostajajo nastopi v živo, med katerimi izstopa projekt Girls on Decks, ki združuje štiri mednarodne didžejke. Slovensko občinstvo ga bo lahko doživelo 31. oktobra v Mariboru na dogodku Halloween Monster Party.