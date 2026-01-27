Slovenska DJ-ka DE XENIA nastopila tam, kjer nastopajo zvezdniki svetovnega formata

Ksenija Filipič, ki deluje pod umetniškim imenom DE XENIA, se te dni mudi v Egiptu, kjer je imela letos že dva velika nastopa, ki potrjujeta njen vzpon na mednarodni glasbeni sceni. Nastopila je v areni prestižnega Rixosa, ki sprejme več tisoč obiskovalcev in gosti zvezdnike svetovnega formata, kot sta Jennifer Lopez in Enrique Iglesias. Dogajanje pa ni ostalo zgolj na odru. Po njenem nastopu so jo organizatorji povabili na neformalno druženje z mednarodnimi producenti in DJ-ji, kjer je njen set postal glavna tema večera. Prav tam je prejela tudi več povabil za prihodnje nastope, kar je še dodatno potrdilo, da njena glasba presega meje in kulture. Nedavno je nastopila tudi v kultnem klubu PACHA (Bus Stop) v Sharm El Sheikhu, svetovno znani instituciji elektronske glasbe, kar je šele začetek Slovenkinega delovanja v deželi ob Rdečem morju.

DE XENIA med nastopom. FOTO: Rixos Radamis

Nastopi so paša za oči. FOTO: Rixos Radamis

Ob tem je poudarila: »Izjemno zadovoljstvo mi je bilo nastopiti na prestižnem odru, kjer so nastopali najbolj poznani svetovni DJ-ji ter megazvezdnika Jennifer Lopez in Enrique Iglesias in se že veselim nadaljnjih velikih sodelovanj.« Leto 2026 je DE XENIA tako začela zelo dobro. Lansko leto jo je popeljalo od ULTRE Miami, preko Tajske in Amerike, vse do Saint-Tropeza. Za letošnje leto slovenska DJ-ka napoveduje velika presenečenja, tudi v Sloveniji.

Gostovala v ŠOKkastu

DE XENIA je bila pred časom gostja podkasta ŠOKkast. Pogovoru lahko prisluhnete v spodnjem videu. V času, ko je potekalo snemanje podkasta, je bila DE XENIA tudi učiteljica, Poučevala je športno vzgojo. Usklajevanje dela v šoli in za mešalno mizo ni bilo preprosto, tako da se je odločila, da pusti poklic učiteljice. »Najbolj bom pogrešala svoje učence, saj so mi s svojo prisrčnostjo dajali moč in razlog, da sem z veseljem opravljala to delo,« je priznala.