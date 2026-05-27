Slovenska kultura žaluje, poslovil se je nekdanji član Faraonov

Slovenski kulturni prostor se poslavlja od Georgija Krastanova »Žora« (1946–2026), pianista, rekviziterja, scenografa in nekdanjega člana legendarne izolske skupine Faraoni. Novico o njegovi smrti je na družbenem omrežju X objavilo Ministrstvo za kulturo. Krastanov je v zgodnjih sedemdesetih letih kot klaviaturist stopil v zasedbo Faraoni ter s svojo glasbeno energijo zaznamoval del zgodnje zgodbe ene najbolj prepoznavnih primorskih glasbenih skupin. Njegovo ustvarjanje pa ni ostalo omejeno le na glasbo.

Georgij Krastanov »Žoro« FOTO: Osebni arhiv

Kasneje je pomembno prispeval tudi k slovenskemu filmskemu in kulturnemu prostoru. Dolga leta je deloval kot rekviziter in scenograf ter sodeloval pri številnih slovenskih filmih in televizijskih projektih. Med drugim je sodeloval pri filmih Poletje v školjki 2, Inštalacija ljubezni, Pokrajina št. 2 in Rezervni deli, sodeloval pa je tudi pri priljubljeni seriji Naša mala klinika.

S svojim delom je pustil pomemben pečat tako v glasbi kot tudi v slovenski filmski produkciji. Tisti, ki so ga poznali in z njim ustvarjali, ga bodo ohranili v spominu kot predanega ustvarjalca in človeka, ki je s svojo energijo zaznamoval številne generacije kulturnikov. Njegov odhod pomeni izgubo za slovensko kulturno in umetniško skupnost, za sabo pa pušča bogato ustvarjalno sled, ki bo ostala zapisana v domači glasbeni in filmski zgodovini.