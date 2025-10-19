Slovenska pevka Ana Dušica zapela z vnukom

»Na igrišču Podružnične osnovne šole Jernej smo pekli kostanj, se sladkali s pečenimi jabolki, pa tudi plesali. Lepo je bilo, otroci so krasna publika,« pravi pevka Ana Dušica, ki je bila povabljena na kostanjev piknik zato, ker tudi njen vnuk Tim obiskuje Vrtec svetega Jerneja, ki je podružnica Vrtca Loče. »Moj vnuk Tim bo 12. novembra dopolnil pet let, sem pa vesela, da ima posluh in rad zapoje. Mene pa kliče babi Ana, ki poje,« pove Ana Dušica, ki se je na pikniku družila z drugimi babicami in dedki in zapela nekaj znanih pesmic, ki so med malčki zelo priljubljene. Denimo Huda mravljica, Vse naše pravljice, Sreča na vrvici, Kekčevo pesem in druge.

Otroci so ob tem zaplesali. »Prebrala sem jim tudi mojo zgodbico Levček Hinko, na koncu pa sem od vseh prejela iskren objem,« pove raznežena pevka in babica ne le vnuka Tima, temveč tudi šestmesečne vnukinje Mie.