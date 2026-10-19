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Slovenska pevka ima starše za vzor (VIDEO)

Pevka je obudila skladbo, ki sta jo pred več kot dvajsetimi leti napisala njena mama in oče
Zala Smolnikar ustvarja pod umetniškim imenom ZÁLI. FOTO: OSEBNI ARHIV

Zala Smolnikar ustvarja pod umetniškim imenom ZÁLI. FOTO: OSEBNI ARHIV

V videospotu se je zapeljala z rdečim kabrioletom. FOTO: OSEBNI ARHIV

V videospotu se je zapeljala z rdečim kabrioletom. FOTO: OSEBNI ARHIV

Glasba jo spremlja že od otroštva. FOTO: DEJAN JAVORNIK

Glasba jo spremlja že od otroštva. FOTO: DEJAN JAVORNIK

Zala Smolnikar ustvarja pod umetniškim imenom ZÁLI. FOTO: OSEBNI ARHIV
V videospotu se je zapeljala z rdečim kabrioletom. FOTO: OSEBNI ARHIV
Glasba jo spremlja že od otroštva. FOTO: DEJAN JAVORNIK
Danica Lovenjak
 19. 10. 2026 | 09:25
3:20
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Širša javnost je Zalo Smolnikar spoznala leta 2015, ko se je uvrstila v finale oddaje Slovenija ima talent. Pozneje je nastopila na Emi, Slovenski popevki in Poletni noči, gledalci pa so jo lahko spremljali tudi v serijah Primeri inšpektorja Vrenka in Ja, chef!. Po šolanju na ljubljanskem konservatoriju je na Univerzi Gustava Mahlerja v Celovcu študirala jazz in klasično petje, danes pa svoje znanje predaja tudi mladim pevcem. Maja lani je izdala prvenec V trenutku, za skladbo To je to pa je nedavno posnela videospot.

»Če bom enkrat tudi sama tako dober starš, kot sta onadva, bom dosegla vse«

Pesem je pred več kot dvajsetimi leti nastala kot narodnozabavna polka Pojdi z menoj plesat nocoj, napisali pa so jo njeni starši, Renata in Robert Smolnikar. Izvajali so jo Razpotniki, pri katerih je pela tudi njena mama. Zala jo je poslušala že kot deklica, nato pa je s producentom Žaretom Pakom in glasbenikom Leonom Firštom poskrbela za njeno novo, popovsko podobo. To je edina skladba na albumu, ki je ni napisala sama, a je zanjo toliko bolj osebna, saj so jo ustvarili njeni starši. Od njiju pa ni podedovala le ljubezni do glasbe. »Naučila sta me, da je najpomembneje biti dober človek in da ima vse v življenju svoj smisel. Tudi ko je težko, se čez čas, ko pogledaš nazaj, vse zloži v jasno celoto. Če bom enkrat tudi sama tako dober starš, kot sta onadva, bom dosegla vse,« pravi Zala.

Občutek, da je natanko tam, kjer si želi biti, Zala povezuje s sozvočjem misli, srca in intuicije. »Notranjemu glasu zaupam in mu sledim, saj me do zdaj še nikoli ni pustil na cedilu,« poudarja. Najbolj brezskrbna je v družbi najdražjih, ob morju ali sončnem zahodu. »Najlepši trenutki se skoraj vedno zgodijo takrat, ko načrt opustim,« pravi pevka. Pomembna ji je tudi hvaležnost za vse, kar že ima, saj ji pomaga ohraniti mirno kri v težjih trenutkih. V videospotu za skladbo To je to se Zala zapelje z rdečim kabrioletom mercedes SL, podobnim tistemu iz videospota Angry skupine The Rolling Stones. Družbo ji je delal David Duh iz Kvarteta DUH, prizore pa so posneli na Posestvu Pule.

Pod režijo Roka Hvale in snemalca Jana Misirja je nastal videospot s poletnim, brezskrbnim vzdušjem, kakršnega si je želela pevka. Toda za kamero je bilo precej manj poletno, kot je videti na zaslonu. Po koncu snemanja jo je namreč čakala mrzla vožnja v lahkih poletnih oblačilih, zato si je morala izposoditi dodatna oblačila. Prav ji je prišla celo kučma. »Bilo je zelo, zelo, zelo mrzlo,« se spominja Zala. A z mislimi je že pri novi glasbi. »Idej se je nabralo že kar precej, zdaj si moram le še vzeti čas za vdih, da dobijo svojo končno podobo,« razlaga pevka. Poleg novih pesmi in sodelovanj z glasbeniki, ki jo navdihujejo, si želi tudi čim več potovati, spoznavati nove kulture in ljudi ter odkrivati naravo, ki ji vedno znova vzame sapo in jo pomiri.

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