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Slovenska pevka s traktorjem v center Ljubljane na burek (VIDEO)

Materinstvo ji je prineslo novo ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem.
Poletna uspešnica je dobila tudi igriv videospot, poln zabavnih prizorov. FOTOGRAFIJE: ROK MAVER

Poletna uspešnica je dobila tudi igriv videospot, poln zabavnih prizorov. FOTOGRAFIJE: ROK MAVER

Novo glasbeno poglavje odpira s skladbo Frajer.

Novo glasbeno poglavje odpira s skladbo Frajer.

Nina Donelli pravi, da so nepričakovani zapleti snemanje naredili še bolj nepozabno.

Nina Donelli pravi, da so nepričakovani zapleti snemanje naredili še bolj nepozabno.

Poletna uspešnica je dobila tudi igriv videospot, poln zabavnih prizorov. FOTOGRAFIJE: ROK MAVER
Novo glasbeno poglavje odpira s skladbo Frajer.
Nina Donelli pravi, da so nepričakovani zapleti snemanje naredili še bolj nepozabno.
Kaja Grozina
 30. 6. 2026 | 07:25
3:26
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Po vrnitvi na glasbene odre pevka Nina Donelli predstavlja novo poletno skladbo Frajer, s katero ostaja zvesta lahkotnim ritmom in zgodbam iz vsakdanjega življenja. Nova pesem skozi humor in kanček samoironije pripoveduje o moških, ki na prvi pogled delujejo popolni, nato pa se izkaže, da imajo tudi oni svoje napake. Kot pravi pevka, se bo v zgodbi prepoznala marsikatera ženska.

»Mislim, da smo se skoraj vse že kdaj navdušile nad nekom, za katerega smo bile prepričane, da je pravi. Potem pa ugotoviš, da ima tudi ta frajer kakšno napako. Prav o teh situacijah govori pesem. Nisem želela dramatizirati, ampak se temu raje nasmejati. Saj veste, kolikokrat smo si že rekle: 'A res ni več nobenega normalnega,'« pravi Nina. Novo skladbo spremlja tudi videospot, ki odraža njeno sproščeno in igrivo energijo. »Na snemanju smo se res veliko nasmejali. Dež nam je sicer obrnil načrte na glavo, ampak včasih ravno takšni trenutki naredijo snemanje še bolj nepozabno. Nihče ni izgubil dobre volje in mislim, da se to čuti,« pove pevka.

»Zaradi snemanja sem tisti dan pojedla kar štiri bureke.«

Nina Donelli pravi, da so nepričakovani zapleti snemanje naredili še bolj nepozabno.
Nina Donelli pravi, da so nepričakovani zapleti snemanje naredili še bolj nepozabno.

Partner ji je v veliko oporo

Veliko pozornosti bo v videospotu zagotovo pritegnil prizor, v katerem se Nina s traktorjem pripelje v središče Ljubljane. Nenavadna kulisa je pritegnila številne radovedne poglede mimoidočih, še več smeha pa je med snemanjem povzročila scena z burekom. »Ljudje so nas res začudeno gledali. Verjetno so se spraševali, kdo se s traktorjem pripelje v center Ljubljane na burek. Še bolj zabavno pa je bilo, da sem zaradi snemanja tisti dan pojedla kar štiri bureke. Mislim, da se mi kaj takega ne bo več zgodilo,« se zasmeji.

Čeprav videospot zaznamujejo številni simpatični prizori, Nina pravi, da ji bodo najbolj ostali v spominu ljudje, s katerimi je ustvarjala. »Na koncu vedno največ pomeni ekipa. Ko si obkrožen z ljudmi, s katerimi se razumeš, in uživaš v ustvarjanju, je vse veliko lažje.« Poleg glasbe je danes v njenem življenju pomembno mesto zasedla tudi družina. Kot ponosna mamica enoletne hčerke priznava, da je materinstvo spremenilo njen pogled na življenje in ji pomagalo najti ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem. Poudari pa še, da ji je v veliko oporo partner. »Brez njegove podpore bi bilo vse skupaj precej težje. Vedno stopiva skupaj in se prilagodiva drug drugemu, da lahko usklajujeva vse obveznosti. Zelo sem hvaležna, da imam ob sebi nekoga, ki razume moje delo in mi stoji ob strani,« pove.

»Zelo sem hvaležna, da imam ob sebi nekoga, ki razume moje delo in mi stoji ob strani.«

Pred pevko je delovno poletje, saj jo čakajo nastopi po vsej Sloveniji. Proste trenutke bo izkoristila za oddih z družino ob obali, kjer bo nabirala nove moči in navdih za prihodnje glasbene projekte. Skladbo Frajer podpisujejo glasbeni ustvarjalci Raay, Nenad Ninčević in ekipa Raay Music, videospot pa je nastal pod okriljem produkcije RoxPro Production. 

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