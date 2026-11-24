Pevka RiNA predstavlja novo skladbo Utrinek, sodobno in energično pop pesem s pridihom elektronike, v kateri se dinamični ritmi prepletajo s sanjskim in nekoliko melanholičnim vzdušjem. Besedilo je napisala sama, za aranžma in produkcijo je poskrbel glasbenik in producent Kevin Koradin, ki je skupaj s Petrom Penkom poskrbel tudi za končni miks skladbe. Naslov prinaša zanimivo besedno igro s pevkinim umetniškim imenom, utrinek pa simbolizira nekaj minljivega, a hkrati izjemno svetlega, lepega in opaznega.

FOTO: David Keinne

Navdih našla med kresnicami

Zamisel za skladbo se je porodila na začetku poletja, ko se je pevka zvečer sprehajala po parku in občudovala kresnice. Čeprav se je poletje že poslovilo, želi RiNA z novo glasbeno zgodbo tudi v hladnejših in krajših jesenskih dneh spomniti na drobne, a dragocene trenutke v življenju. Po njenih besedah si je ustvarjalna ekipa tokrat upala stopiti korak dlje, nastala pa je spevna skladba z melanholičnim pridihom. Izid je pospremila tudi s fotografijami, ki jih je posnel priznani fotograf David Keinne.

Na snemanju so se ji pridružili turisti

Ljubljančanka je novo glasbeno stvaritev pospremila tudi z videospotom, ki so ga posneli v studiu Zoom Zoom in na ljubljanskih ulicah. Snemanje je pritegnilo radovedne poglede mimoidočih, za simpatičen trenutek pa je poskrbela skupina razposajenih turistov, ki se je pevki pridružila ravno takrat, ko je začela peti verz »Iskra v očeh te vabi na ples …«.

Za videopodobo in sproščeno vzdušje na snemanju sta poskrbela Primorca iz ekipe Production Lair, ustvarjalni dan pa si je ekipa popestrila z napolitanskimi picami in klepetom o svetovni kulinariki. Poseben pečat videospotu sta s svojimi plesnimi gibi dodala plesalca Ožbej Vodnik in Špela Štrukelj, ki sta okolico Vodic spremenila v pravljično kuliso.

Z Utrinkom želi RiNA v prihajajoče praznične dni vnesti nekaj topline, svetlobe in čarobnosti ter poslušalce spodbuditi, da si tudi sami vzamejo trenutek zase.