Slovenska režiserka osvojila Trst, na festivalu je slavil njen Fantasy

Slovenski film Fantasy režiserke Kukle je veliki zmagovalec 37. tržaškega filmskega festivala, ki se je končal v teh dneh. »Resničnost in fantazijo prepleta z lahkotnostjo in živahnostjo ter pripoveduje zgodbo, ki prevzame občinstvo. Z natančnostjo, spoštovanjem in empatijo raziskuje, kaj pomeni biti mlada ženska v globoko tradicionalnem okolju,« je o filmu, ki je pobral glavno nagrado Trieste (5000 evrov), po poročanju Slovenskega filmskega centra (SFC) zapisala tričlanska strokovna žirija.

Film je prejel tudi nagrado žirije, ki jo imenuje filmski portal Cineuropa.

Film je prejel tudi nagrado žirije, ki jo imenuje filmski portal Cineuropa, prvi evropski filmski in avdiovizualni spletni portal, ki prispevke objavlja v štirih jezikih. »Zaradi pretanjenega načina, s katerim film prikazuje prehod iz najstniških let v odraslost z vprašanji glede sanj, prijateljstva, ljubezni in medgeneracijskih odnosov, hkrati pa na sodoben in nostalgičen način predstavlja balkanski mozaik jezikov, religij in kultur,« je o svoji odločitvi zapisala žirija in dodala še: »Zaradi brbotajoče, nekonvencionalne in melanholične elektronske glasbe, ki krepi estetiko filma. Zaradi sanjske fotografije, ki film spremlja s skrivnostnimi lučmi, bežnimi posnetki, orfičnimi nočmi, velikanskimi lunami in mističnimi zlatimi pticami. Zaradi ezoteričnega in libertarnega odnosa, ki smrt predstavi kot prehod in spremembo spola. Zaradi arhitekturnih lokacij, ki so predstavljene kot živi, samostojni liki.«

Nagrade kar dežujejo

»Neizmerno sem vesela in hvaležna, da so tako žirija filmskega festivala v Trstu kot portal Cineuropa prepoznali in začutili Fantasy ter ji podelili nagradi,« je Kukla povedala ob dveh nagradah, ki ju je njeno delo prejelo v Trstu. »To je lepa potrditev dela celotne kreativne, tehnične in produkcijske ekipe, ki je film ustvarjala z veliko predanostjo in srcem. Posebno zadovoljstvo mi prinaša tudi dejstvo, da smo del filma posneli v tržaški soseski Melari, kar simbolno in čustveno lepo zaokroža celoten krog zgodbe filma Fantasy,« je še povedala med drugim.

37. IZVEDBA filmskega festivala v Trstu je za nami.

Film Fantasy spremlja Mihrije (Sarah Al Saleh), Sino (Mina Milovanović) in Jasno (Mia Skrbinac), prijateljice v zgodnjih dvajsetih, ki odraščajo v okolju priseljencev in se upirajo pričakovanjem svojih družin. Njihov vsakdan se spremeni, ko se v sosesko priseli nova soseda Fantasy (Alina Juhart), transspolna ženska. Skupaj se podajo na pot raziskovanja spola, želje in lastne identitete. Film je prejel pet nagrad vesna na zadnjem Festivalu slovenskega filma v Portorožu, nagrado srce Sarajeva za igro, posebno omembo mermaid na filmskem festivalu v Solunu ter nagrado občinstva na 41. festivalu LGBT-filma. Svetovna premiera filma je bila avgusta 2025 na filmskem festivalu v Locarnu. Film je slovensko-severnomakedonska koprodukcija, glavni producent je produkcijska hiša December, nastal pa je z večinsko podporo SFC. »Trenutno je v slovenski distribuciji, ki jo vodi Gustav film. Ne zamudite!« na ogled vabi SFC.

V Trstu je slavila Slovenka. FOTO: Antonio Ciotola-tff