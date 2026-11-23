Kratki animirani film Plavutarji režiserke Veronike Hozjan je na festivalu CinEast, Festivalu filma Srednje in Vzhodne Evrope v Luksemburgu, ki je eden vidnejših, prejel nagrado občinstva za najboljši kratki animirani film, sporoča Slovenski filmski center. Nagrada je nov pomemben mejnik na festivalski poti filma, ki se je začela z mednarodno premiero na filmskem festivalu v Krakovu na Poljskem. Od takrat so bili Plavutarji med drugim prikazani na festivalih Curtas Vila do Conde na Portugalskem, Fantoche v Švici, Anibar na Kosovu, Supertoon na Hrvaškem in Imaginaria v Italiji, smo izvedeli.

Stari čevljar se krčevito oklepa svojega starega načina življenja. FOTO: Dagiba

»Zelo sem vesela predvsem zato, ker gre za nagrado občinstva. Ko film toliko časa razvijaš in ustvarjaš, na neki točki izgubiš občutek, kako ga bodo doživeli ljudje, ki ga prvič vidijo. Festivalska pot mi zato veliko pomeni – z vsako projekcijo film nekako začne živeti svoje življenje. Lepo je videti, da zgodba, ki je nastajala več let, najde stik z občinstvom tudi zunaj Slovenije,« je ob tem povedala Hozjanova, ki je scenarij napisala skupaj z Majo Križnik.

Plavutarji pripovedujejo o mestu, ki ga počasi preplavlja voda, o vsebini zapišejo pri SFC. Medtem ko se večina prebivalcev novi resničnosti prilagodi tako, da se potopi in jim zrastejo plavuti, se ostareli čevljar vztrajno oklepa starega načina življenja. Le da zdaj s poplavljenih ulic lovi zavržene čevlje. Njegovo ženo, ujeto v tišino in nemo opazovanje moževega upiranja spremembam, pa počasi zapeljuje pesem brezskrbnih plavutarjev. Ker voda vztrajno narašča, se je treba odločiti, ali bosta sledila ostalim ali pa morda obstaja alternativa. Film govori o integriteti, konformizmu ter iskanju lastne poti.

Treba se bo odločiti. FOTO: Dagiba

Film je nastal pod okriljem produkcijskega studia Dagiba v produkciji Vive Videnović in Timona Lederja. »Izjemno me veseli, da se je prvenec mlade avtorice, ki izhaja iz osebnih strahov in hkrati odpira vprašanja o stanju duha v sodobni družbi, tako zelo dotaknil občinstva. Nagrada je za celotno ekipo res lepo priznanje za dolgoletno delo na projektu. Domače občinstvo Plavutarje lahko ujame v tekmovalnem programu Animateke decembra v Ljubljani,« je producentka Videnovićeva povabila na 23. Animateko, kjer je film del glavnega tekmovalnega programa. Na sporedu bo v torek, 1. decembra, ob 19. uri v Kinodvoru. Pri filmu sodelujejo še Timon Leder kot direktor fotografije, avtor glasbe Matej Okroglič, montažerka Iva Kraljević in oblikovalec zvoka Julij Zornik. Film je nastal s finančno podporo SFC.

Tudi razstava

Filmski svet Plavutarjev bo decembra zaživel tudi v galerijskem prostoru. »V Mali galeriji Ekonomske fakultete v Ljubljani bo od 4. decembra 2026 do 4. februarja 2027 na ogled istoimenska razstava, ki bo ponudila vpogled v zakulisje nastajanja filma. Predstavljene bodo skice, študije likov in ozadij, zgodboris ter različne faze animacije, s poudarkom na ustvarjalnem procesu, skozi katerega se je oblikoval vizualni svet filma,« še pojasnjujejo na SFC.