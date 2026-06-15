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Slovenski baritonist počastil princa teme (FOTO)

Nastop z uglednim simfoničnim orkestrom in poklon frontmanu skupine Black Sabbath sta zaznamovala njegovo angleško gostovanje.
Obvezen postanek FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

Obvezen postanek FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

Akustika dvorane ga je navdušila že na vajah.

Akustika dvorane ga je navdušila že na vajah.

Z nastopom so se mu uresničile dolgoletne sanje.

Z nastopom so se mu uresničile dolgoletne sanje.

Obvezen postanek FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv
Akustika dvorane ga je navdušila že na vajah.
Z nastopom so se mu uresničile dolgoletne sanje.
Roman Turnšek
 15. 6. 2026 | 07:25
3:55
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Baritonist Jure Počkaj se vse bolj uveljavlja tudi na odrih v tujini. Te dni si je v sklopu nastopov uresničil tudi osebno željo, ki je v njem tlela že nekaj časa. V angleškem Birminghamu je kot solist nastopil v znamenitem Brahmsovem Nemškem rekviemu (Ein deutsches Requiem) z uglednim britanskim orkestrom City Of Birmingham Symphony Orchestra (CBSO), ki velja za enega vodilnih simfoničnih orkestrov v Združenem kraljestvu. Nastop v mestu, ki ga mnogi označujejo za rojstni kraj heavy metala, pa je zanj pomenil veliko več kot pomemben glasbeni dosežek. Izpolnil si je tudi osebno obljubo, ki jo je prvič javno izrekel lani na koncertu projekta Opera Rockstar® v Postojni. Takrat je napovedal, da bo del svoje glasbene zgodbe iz domače Postojne simbolično ponesel v rojstni kraj Ozzyja Osbourna.

Poseben del gostovanja je bil poklon legendarnemu frontmanu skupine Black Sabbath na znamenitem Black Sabbath Bridgeu, le nekaj korakov od Symphony Halla, kjer je nastopil z orkestrom. Tam je zapel Dreamer, eno najbolj osebnih pesmi Ozzyja Osbourna, ki je simbolično povezala dva na videz oddaljena glasbena svetova – opero in rock. Za Počkaja nastop s CBSO ni bil le koncert, temveč pomembna osebna in umetniška prelomnica. »Ko stojiš pred tako mogočnim orkestrom in zaslišiš prvi skupni vdih glasbenikov, začutiš neverjetno spoštovanje do glasbe. To ni samo petje – to je val energije, ki te popolnoma prevzame. Imel sem občutek, kot da glasba diha skozi vse nas hkrati,« je strnil vtise po nastopu. Navdušila ga je tudi izjemna akustika dvorane: »Lahko sem oblikoval prav vsako frazo in poudaril vsako besedo. Prepričan sem, da se je moja interpretacija dotaknila občinstva. Tudi po vrnitvi domov prejemam odzive ljudi, ki so bili prisotni in so v glasbi iskreno uživali.«

Akustika dvorane ga je navdušila že na vajah.
Akustika dvorane ga je navdušila že na vajah.

Surova, pristna energija

Birmingham ga je, kot pravi, sprejel z odprtimi rokami. Mesto, ki velja za zibelko rock glasbe in rojstni kraj heavy metala, je naredilo nanj močan vtis. »V Angliji sem začutil posebno glasbeno kulturo. Ljudje tam glasbo živijo neposredno in iskreno. Čutil sem veliko spoštovanje umetnosti, hkrati pa neverjetno toplino občinstva. Birmingham ima surovo, pristno energijo, ki me je močno ganila.« Še posebej čustven trenutek je bil njegov nastop na mostu, ki nosi ime po znameniti zasedbi, kjer se je ustavil tudi pri istoimenski klopi in se poklonil Osbournu.

»Ko sem pel Ozzyju v spomin, nisem razmišljal o žanrih. Razmišljal sem o človeku, ki je s svojo iskrenostjo zaznamoval milijone ljudi. V prostoru je bila posebna tišina. Čutil sem hvaležnost, spoštovanje in neko nenavadno notranjo moč. To je bil eden tistih trenutkov, ko glasba preseže oder,« pripoveduje. Na mostu se še vedno zbirajo oboževalci z vsega sveta, z nekaterimi se je tudi pogovarjal. »Prihajajo ljudje, ki prinašajo šopke in se ustavijo na mestu, kjer sem pel. Z vsakim, ki se tam ustavi, se hitro razvije pogovor, saj delimo podobna čustva. Tako sem spoznal tudi skupino poljskih ustvarjalcev namiznih iger, ki so bili v Birminghamu na poslovnem obisku. Eden od njih je kitarist in skupaj sva spontano zaigrala nekaj verzov Ozzyjeve skladbe Dreamer.«

Z nastopom so se mu uresničile dolgoletne sanje.
Z nastopom so se mu uresničile dolgoletne sanje.

Počkaj priznava, da so se mu z nastopom uresničile dolgoletne sanje: »Nastopiti kot solist v Birminghamu, v eni najboljših koncertnih dvoran na svetu, je nekaj neopisljivega. Prepričan sem, da je to pomembna stopnica v moji karieri, in iskreno upam, da se kmalu vrnem.« 

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