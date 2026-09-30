Slovenski filmi v arabsko govorečem svetu

Celovečerni film Vse, kar je narobe s tabo režiserke Urše Menart se je uvrstil med nominirance za mednarodno filmsko nagrado arabskih filmskih kritikov za evropske filme. Med 25 nominiranci sta tudi slovenski manjšinski koprodukciji Planina režiserjev Biljane Tutorov in Petarja Glomazića ter Skejtanje ni za punce režiserke Dine Duma. Nominirance sta razkrila Evropska organizacija za promocijo filma (European Film Promotion) in Center za arabski film (Arab Cinema Center), ki sta nagrado ustanovila leta 2019, da bi povečala prepoznavnost evropskih filmov v arabsko govorečem svetu ter spodbudila njihov dostop do novih občinstev, distributerjev in trgov. O nagradi odloča več kot sto arabskih filmskih kritikov. Tri finaliste bodo razglasili pred podelitvijo nagrade v okviru filmskega festivala El Gouna v Egiptu, ki bo med 15. in 23. oktobrom. Nagrada bo letos podeljena osmič, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).

Tri finaliste bodo razglasili pred podelitvijo nagrade v okviru filmskega festivala El Gouna v Egiptu, ki bo potekal med 15. in 23. oktobrom.

Vse, kar je narobe s tabo je drugi celovečerni igrani film scenaristke in režiserke Menart, ki se je po prvencu Ne bom več luzerka vrnila z intimno dramo o prijateljstvu, čustveni odtujenosti in hrepenenju po bližini v času, ko smo na videz nenehno povezani. Film je avgusta doživel svetovno premiero na 32. Sarajevskem filmskem festivalu. Maruša se po smrti matere, za katero je skrbela, počuti izgubljeno. Na spletu se poveže z medicinsko sestro Aljo, ki živi v majhnem obalnem mestu v Nemčiji. Povežejo ju podoben smisel za humor in težave, s katerimi se spopadata, toda njuno srečanje v živo prijateljstvo kmalu postavi pred preizkušnjo. V glavnih vlogah sta nastopili Anuša Kodelja in Klara Kuk.

Evropska organizacija za promocijo filma in Center za arabski film sta nagrado ustanovila leta 2019.

Dokumentarni film Planina, nastal kot koprodukcija Srbije, Francije, Črne gore in Slovenije, pripoveduje o materi in hčeri, ki v črnogorskih gorah branita svojo zemljo in tradicionalni način življenja. Na festivalu Sundance je prejel glavno nagrado žirije za najboljši mednarodni dokumentarni film, na Sarajevskem filmskem festivalu pa srce Sarajeva za najboljši dokumentarni film.

Igrani celovečerni film Skejtanje ni za punce pa pripoveduje o Adeli. Ko revščina ogrozi njeno družino, mora svojo strast do skejtanja zoperstaviti konzervativni tradicionalni družbi, da bi rešila svojo še mladoletno starejšo sestro pred usodo, ki postaja vse bolj neizbežna – dogovorjeno poroko. Film je koprodukcija Severne Makedonije, Slovenije, Belgije in Hrvaške. Svetovno premiero je doživel junija na festivalu Tribeca v New Yorku, kjer je prejel nagrado Nora Ephron, namenjeno filmu, ki pooseblja duh in drznost ustvarjanja priznane ameriške scenaristke in režiserke. Vsi trije filmi so nastali s finančno podporo SFC.

Ne bom več luzerka je bil filmski prvenec Urše Menart. FOTO: Promocijsko gradivo