Slovenski glasbenici uspešni na tujih predizborih za pesem Evrovizije

Tekmovanje za pesem Evrovizije bo prihodnje leto na Dunaju.
FOTO: Lisa Leutner, Reuters
FOTO: Lisa Leutner, Reuters
STA, A. G.
 29. 12. 2025 | 15:28
 29. 12. 2025 | 15:28
2:57
A+A-

Slovenija zaradi sodelovanja Izraela na izboru za pesem Evrovizije prihodnje leto ne bo sodelovala, bosta pa slovenski glasbenici sodelovali na tujih predizborih. Glasbenica Nives Cilenšek, ki ustvarja pod imenom Zevin, se je s skladbo My Mind uvrstila na hrvaški predizbor Dora 2026, Eva Marija pa s skladbo Mother Nature na luksemburški predizbor. Hrvaška radiotelevizija HRT je Zevin, ki je na glasbeni sceni postala prepoznavna s skladbo Njam Njam, uvrstila med 24 finalistov. Skladbo My Mind, s katero se bo potegovala za nastop na Evroviziji, je glasbenica označila kot razigrano, nalezljivo in kot himno vsem, ki želijo raziskovati svet, a ob tem čutijo nerazdružljivo vez z domom. Izšla bo 8. januarja prihodnje leto.

Nastop na Dori za slovensko glasbenico ni le tekmovanje, ampak logično nadaljevanje, ki dosledno gradi prepoznaven, samozavesten in avtentičen izraz umetnice. »Verjamem, da ima sodoben balkanski pop evropski potencial in da je čas, da se sliši tudi drugačen zvok,« so besede 22-letne glasbenice navedli v sporočilu za javnost. Izvajalka se na hrvaški predizbor za pesem Evrovizije vrača po tem, ko se s skladbo Internet lansko leto tja ni uvrstila, so sporočili iz njenega menedžmenta. Eva Marija s pravim imenom Eva Puc pa je s skladbo Mother Nature postala finalistka luksemburškega predizbora za nastop na tekmovanju za Pesem Evrovizije. Poleg Puc so pri skladbi sodelovali še Julie Aagaard, Maria Broberg in Thomas Stengaard. Po poročanju portala Eurovision Luxembourg so skladbo zasnovali na občutku otroštva ter brezskrbnega igranja v parkih in gozdovih. »Mother Nature uporablja naravo kot simbol upanja, svobode in trdnosti. Poziva k ponovni povezavi z notranjim otrokom in odpravljanju strahov,« je dejala glasbenica.

Prihodnje leto na Dunaju

Kot piše na uradni spletni strani evrovizijskega tekmovanja, se je glasbenica navdušila nad violino pri treh letih, ko je videla nastop Alexandra Rybaka, ki je na evrovizijskem tekmovanju s skladbo Fairytale zmagal leta 2009. Na Luksemburškem konservatoriju je študirala violino, petje, klavir in bas kitaro v različnih žanrih, od jazza in klasične glasbe do popa in rocka. Rodila se je v Luksemburgu, kjer je tudi odraščala, od 14. leta nastopa, trenutno pa študira pisanje pesmi v Londonu. Tekmovanje za pesem Evrovizije bo prihodnje leto na Dunaju, a je več držav sporočilo, da se ga zaradi sodelovanja Izraela in njegove vpletenosti v razmere na območju Gaze ne bo udeležilo. Med njimi so Slovenija, Španija, Nizozemska in Irska. RTV Slovenija po napovedih Evrovizije tudi ne bo prenašala.

Nives CilenšekEvrovizijaglasbaPesem EvrovizijeEva Marija
