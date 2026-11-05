Slovenski glasbenik se je poklonil glasbeni legendi (VIDEO)

Slovenski glasbenik, avtor in producent Yan Baray tik pred izidom novega albuma predstavlja skladbo Pogrešal jo bom, s katero se je poklonil ameriški country legendi Bradu Paisleyju. Gre za hudomušno slovensko priredbo njegove uspešnice, ki jo je glasbenik prilagodil slovenskemu jeziku, pri tem pa ohranil izvirno zgodbo in značaj pesmi. Baray, ki na slovenski glasbeni sceni ustvarja že skoraj tri desetletja, je Paisleyja izbral tudi zato, ker velja za enega njegovih največjih vzornikov.

»Country glasba zna biti nežna in čustvena, lahko je neposredna, iskrena in polna energije, zna pa se tudi pošaliti sama iz sebe in iz vsakdanjih življenjskih situacij,« je o novi skladbi povedal glasbenik. Nova skladba napoveduje Barayev tretji studijski album Trije akordi in resnica, ki bo izšel 17. novembra. Glasbenik z njim predstavlja ustvarjalno obdobje zadnjih štirih let, v katerem je vse izraziteje raziskoval country glasbo. Čeprav bo ta rdeča nit albuma, bodo na njem svoje mesto našli tudi elementi rocka in popa. Baray tako nadaljuje samostojno glasbeno pot, na kateri je doslej izdal že dva albuma, hkrati pa kot producent in aranžer sodeluje s številnimi slovenskimi glasbeniki.