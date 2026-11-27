Citrarka Tanja Zajc Zupan, pevka Teja Saksida in Stiški kvartet so se vrnili z nepozabnega gostovanja v Subotici, kjer so na povabilo domačega glasbenika in organizatorja Marka Žigmanovića nastopili na tradicionalnem koncertu Vino i gitare. Člani Stiškega kvarteta se v to vojvodinsko mesto glasbeno vračajo že 18. leto, tokrat pa sta njihovo zasedbo obogatili še citrarka in pevka.

Slovenski glasbeniki so prosti čas izkoristili za raziskovanje mesta in njegove bogate secesijske dediščine, še posebno pa jih je navdušila gostoljubnost domačinov. »Vsi so se izkazali za izjemno sproščene, odprte in tople gostitelje, na vsakem koraku pa je v celoti prišel do izraza pristen, večkulturen panonski karakter, ki človeka takoj prevzame,« nam je povedala Tanja. Koncert je potekal v polni dvorani hrvaškega kulturnega centra Bunjevačko kolo, kjer so si slovenski izvajalci oder delili s kultno sarajevsko rock skupino Teška industrija, makedonskima vokalistoma ter drugimi glasbeniki. Citrarko je še posebno ganil topel sprejem občinstva, ki je z navdušenjem prisluhnilo zvenu njenih citer. V Subotico se bodo vrnili že spomladi, saj so prejeli novo vabilo.