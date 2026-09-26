Slovenski hiti na afriški obali: Kingston navdušil Alžirijo

Skupina Kingston je vajena občinstva, ki njihove največje uspešnice pozna skoraj na pamet, tokrat pa so se znašli pred nekoliko drugačnim izzivom. Priljubljena slovenska zasedba je namreč prvič nastopila na afriški celini. Na povabilo slovenskega veleposlaništva so odpotovali v Alžirijo ter v okviru pobude Sounds of Europe predstavili del slovenske glasbene kulture. Koncert je potekal v Chams Beach Clubu ob Sredozemskem morju, med obiskovalci pa niso bili le Slovenci, ki živijo in delujejo v Alžiriji, temveč tudi predstavniki diplomatskega zbora, lokalni partnerji in številni domačini. Prav njihov odziv je glasbenike najbolj presenetil.

»Večina je našo glasbo poslušala že prej, in čeprav niso poznali oziroma razumeli besedil, so vseeno peli zraven, pa četudi malo po svoje,« so v smehu povedali kingstoni. Nad njihovo glasbo se je navdušila celo tehnična ekipa, ki je med nastopom plesala in prepevala. Po koncertu so glasbenikom razkrili, da so njihove pesmi začeli poslušati takoj, ko so izvedeli, kdo prihaja v Alžirijo. Seveda je bila izkušnja drugačna od koncertov doma, kjer občinstvo njihove refrene praviloma pozna od prve do zadnje besede. »Tukaj so jih peli bolj po svoje, ampak energija je bila vseeno prava. Daleč od tega, da bi samo stali in gledali,« so bili zadovoljni.

Večina je našo glasbo poslušala že prej, in čeprav niso poznali oziroma razumeli besedil, so vseeno peli zraven.

Koncert ob Sredozemskem morju je privabil številne domačine.

Kratek, a nepozaben obisk

Čeprav je bil obisk kratek, so nekaj časa namenili tudi spoznavanju države. Po četrtkovem koncertu so si v petek ogledali Alžir ter med drugim obiskali spomenik Maqam Echahid in baziliko Notre-Dame d'Afrique, zavili pa so tudi v manj turistične dele mesta. »Alžir je precej raznolik. Nekateri deli so zelo razviti, drugi precej manj. Vidiš tudi revščino, veliko potepuških mačk in ulice, ki so precej drugačne od tega, česar smo vajeni pri nas. So nas pa povsod zelo lepo sprejeli in Alžirija nam bo zagotovo ostala v lepem spominu,« so strnili vtise.

Da so tudi sami pustili dober vtis, se je pokazalo že po nastopu. Na družbenih omrežjih so dobili nove sledilce iz Alžirije, ki še vedno spremljajo njihove objave, komentirajo in jim pošiljajo sporočila. Potovanje se je sklenilo z druženjem v rezidenci slovenskega veleposlaništva, kjer so se srečali tudi z veleposlaniki drugih držav. Večer pa ni minil brez glasbe – spontano se je razvil še krajši akustični nastop. Sledila je vrnitev v Slovenijo, saj jih je že v soboto zvečer čakal nov koncert, tokrat na Ptuju. »Kratko, ampak res sladko. Definitivno izkušnja, ki bi jo še kdaj ponovili,« pravijo kingstoni.